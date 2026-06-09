Katy Perry, de 41 años, y Justin Trudeau, de 54, están muy enamorados y no tienen pena de mostrar en público lo mucho que se quieren ya que en su más reciente aparición ante las cámaras la pareja tuvo inesperadas muestras de cariño que las redes sociales señalaron de “inapropiadas” o “subidas de tono”. Dichos gestos fueron captados en video, el cual ya se hizo viral y ha desatado toda clase de reacciones, tanto a favor como en contra.

Tal parece que el romance entre el exprimer ministro de Canadá y la cantante de “Firework” marcha de maravilla o al menos así lo dejaron en claro ambos en su paso por la alfombra roja del Festival de Tribeca, en Nueva York, evento en el cual Perry presentó su película-concierto “Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris”.

Entre miradas, sonrisas, besos y más, Katy y Justin se robaron todas las miradas y los reflectores, pero la atención incrementó cuando Trudeau acarició el trasero de su novia frente a las cámaras, provocando la risa de ella, quién la volteó a ver inmediatamente.

Este momento que fue captado por decenas de cámaras desató una avalancha de reacciones y comentarios entre los internautas, quienes dijeron: “Katy Perry y Justin Trudeau se están mostrando públicamente para llamar la atención, ¡y nos dan envidia!”, “¡Está literalmente viviendo su mejor vida! ¡Su esposa que lo dejó debe estar muy celosa!”, “Le encantaba presumir de su ética y sus modales de caballero, ahora, post-divorcio, aquí está, agarrando a su nueva novia en la alfombra roja, delante de todo el mundo”, “Absolutamente irrespetuoso frotarle el trasero así en público. Él sabía que había cámaras por todos lados. Estaba marcando su territorio” y “Katy es como ‘Justin, contrólate, no estamos en el dormitorio, es una alfombra roja’”

Katy Perry and Justin Trudeau make their romance red-carpet official at the Tribeca Film Festival premiere of her film, ‘The Lifetimes Tour – Live from Paris.’ ❤️ pic.twitter.com/ee75aNJXSE — Entertainment Tonight (@etnow) June 9, 2026

¿Cuándo se separó Katy Perry de Orlando Bloom?

Katy Perry terminó oficialmente su relación con Orlando Bloom en junio de 2025. Anteriormente, la estrella de la música estuvo casada con el comediante Russell Brand de 2010 a 2012.

¿Cuándo se separó Justin Trudeau?

Justin Trudeau estuvo casado con Sophie Grégoire por 18 años, desde 2005. La pareja anunció su separación en agosto de 2023 y, a finales de ese año y principios de 2024, concluyeron su divorcio.

¿Desde cuándo son novios Katy Perry y Justin Trudeau?

Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau comenzaron su relación sentimental en el verano de 2025, poco después de que ambos concluyeran compromisos previos.