¿Katy Perry quiere tener otro hijo? Sus fans enloquecieron luego de que se diera a conocer que la cantante estaría considerando un embarazo con Justin Trudeau, sin embargo, la noticia también impactó a sus seguidores debido a que la intérprete de “Firework” estaría planeando hacer crecer su familia como una forma de venganza hacia su ex, Orlando Bloom.

Fue a principios de julio de 2025 cuando Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su separación tras nueve años juntos y una hija en común. Muchos de sus fanáticos sufrieron por dicha ruptura ya que ambas celebridades eran consideradas de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo. Sin embargo, su relación amorosa terminó y aunque no se sabe por qué exactamente, algunos especulan que pudo no haber sido de la mejor forma.

Una fuente cercana reveló al medio estadounidense RadarOnline que Katy Perry está “desesperada por embarazarse de Justin Trudeau”. “El plan de Katy siempre fue tener más hijos con Orlando, pero obviamente eso no funcionó", compartió.

El informante aseguró que la intérprete de “Roar” y el exprimer ministro de Canadá ya han conversado sobre el tema y están de acuerdo en tener un bebé. “Ella y Justin están enamorados y ella habla abiertamente de tener un hijo con él. Él está totalmente de acuerdo, así que es solo cuestión de tiempo”, contó.

Recordemos que la estrella de la música, de 41 años, y el político, de 54, desataron rumores de romance por primera vez el verano pasado, pero fue hasta octubre del 2025 que hicieron pública su relación.

“Ahora que Katy está con Justin, se ha visto inmersa en un mundo de personas influyentes y está interpretando el papel de estadista, incluso eligiendo su ropa para encajar en ese molde (...) tener un hijo de Justin consolidará su estatus como algo más que su acompañante”, precisó.

Según la fuente, Katy Perry está "resentida" porque ella y Bloom, de 49 años, nunca tuvieron más hijos. “No es ningún secreto que Katy deseaba desesperadamente tener más hijos con Orlando y, al parecer, lo culpa a él de ese sueño frustrado”, dijo.

De acuerdo con personas allegadas, Perry está disfrutando del drástico cambio que ha experimentado su vida desde su separación y se muestra "encantada" de culminar su plan de "venganza" con el anuncio de un embarazo. “Katy se sintió muy decepcionada por Orlando. Pasar página de una forma tan radical es su manera de vengarse (...) formar una familia con Justin, un hombre al que considera una mejora con respecto a un actor egocéntrico, es la prueba definitiva de que Katy tiene todo lo que siempre quiso. Jamás lo diría públicamente, pero todo el mundo sabe que disfruta restregándoselo en la cara a Orlando”, compartió una fuente.