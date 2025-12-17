La vida le vuelve a sonreír a Katy Perry con una nueva oportunidad en el amor. Tras un año complicado en su vida personal, la cantante parece haber encontrado un inesperado impulso emocional a través del romance que vive con Justin Trudeau, una relación que ya ha dado de qué hablar desde el verano y que levantó sospechas a nivel mundial por su ocultamiento.

La estrella del pop y el exprimer ministro canadiense fueron vistos juntos por primera vez en julio durante una cena muy cercana en Montreal. Desde entonces, las señales apuntan a un vínculo que avanza rápido y con mucha química.

Fuentes cercanas a la cantante aseguran que Katy fue “salvada” por Justin y su nuevo romance, luego de un año complicado derivado de su rompimiento con Orlando Bloom, con quien estaba comprometida y comparte a su hija Dove.

El informante le dijo a Radar Online que Katy y Justin están en plena “fase luna de miel” y que ambos están felices juntos, dándose una nueva oportunidad en el amor. Cabe recordar que Justin Trudeau se separó de su esposa hace casi dos años, después de 18 años de matrimonio.

Al parecer Justin hizo que Katy Perry recobrara el ánimo y sus ganas de subirse a los escenarios de su gira Lifetimes, misma que llegó a su fin el pasado 7 de diciembre en Abu Dhabi y a la que acudió el exprimer ministro.

“Todavía están en la fase de luna de miel, y Katy es la primera en admitir que es adicta a los nuevos comienzos. Pero no se puede negar que él le ha dado un gran impulso. Todas las cosas que la estaban hundiendo simplemente no parecen importarle desde que él llegó a su vida”, reveló el insider.

Además de ayudarla a superar su separación, Justin la animó para concluir su gira, que fue severamente criticada y con baja audiencia en gran parte de las fechas, y para ignorar las burlas que recibió por su viaje al espacio con Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos.

“Está siendo increíblemente atento y haciendo todo lo posible para ayudar a Katy a pasar página en los difíciles últimos años”, detalló la fuente.

“Katy estaba en un momento muy oscuro y no veía salida, y Justin se ha convertido en un rayo de sol en su vida”, agregó.

La fuente señaló que ninguno de los dos está seguro que su relación dure, pero por ahora la están disfrutando, en especial Katy porque desde que llegó Justin a su vida, “está de muy buen humor y parece estar en el aire. Todavía tiene mucho estrés, pero ya no la afecta tanto como antes”.