La empresaria Kylie Jenner sorprendió al lucir un ajustado vestido rojo de látex, casi imposible de llevar.

La prenda pertenece a una de las colecciones de su propia marca, Khy, y resaltó cada centímetro de su figura curvilínea. Tiene un escote en la espalda y cuello halter. Combinó la prenda con zapatillas de tacón y aretes brillantes; además de piercings en los dientes.

Sus estilistas resaltaron su belleza con un maquillaje contour, rubor en los pómulos y labial nude. Dejó lacia su cabellera y complementó su outfit con manicura roja.

La magnate del maquillaje, de 28 años, posó en su casa de California antes de salir con sus amigos para una noche en West Hollywood.Algunos de sus seguidores especularon que su novio Timothée Chamalet, de 29 años, aparece en una de las fotografías, aunque sólo se alcanza a ver una mano.

Las fotos salen a la luz luego de que asistieran y posaran juntos en la premiere de la nueva película de Timothée, Marty Supreme. Kylie apoyó públicamente a su novio en su gran noche en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles.

Los dos demostraron que siguen muy enamorados, después de no ser vistos juntos en varias semanas, lo que llevó a especulaciones de que se habían separado. Kylie y Timothée no habían sido vistos juntos desde el 8 de octubre, cuando estaban en las gradas viendo a los Yankees de Nueva York jugar contra los Blue Jays de Toronto en el Yankee Stadium.

Kylie y Timothée fueron vinculados por primera vez en abril de 2023 y confirmaron su romance en septiembre de ese año cuando fueron vistos besándose apasionadamente en un concierto de Beyoncé.

Aunque no han evitado ser vistos juntos en público, han mantenido su relación fuera de las redes sociales y ella se ha abstenido de mencionar a Timothée en el programa The Kardashians.

Jenner comparte a su hija Stormi, de siete años, y a su hijo Air, de tres años, con su exnovio Travis Scott, de 34 años.

Kylie Jenner, quien se dio a conocer desde niña en el reality Keeping Up With The Kardashians, ha evolucionado en una poderosa influencer y empresaria.

Fundadora de Kylie Cosmetics, ha generado millones en ventas y recientemente lanzó su perfume Cosmic, ampliando su imperio más allá del maquillaje.

Además de ser embajadora de marcas y modelo para diseñadores como Jean Paul Gaultier, Kylie demuestra que su presencia en el mundo de la moda es estratégica.