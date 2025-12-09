La empresaria Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet pusieron fin a los rumores de separación al posar juntos, y muy amorosos, en la alfombra roja del estreno de Marty Supreme, en Los Ángeles.

Las estrellas deslumbraron ante las cámaras; posaron abrazados. Además, combinaron atuendos. Kylie Jenner, de 28 años, lució espectacular ataviada en un vestido naranja de cuero. La prenda tenía escote profundo, aberturas a la altura de la cintura y en la pierna izquierda.

Además, elevó el glamour con un espectacular collar con brillantes, anillo y pulsera a juego. Presumió su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por base, rubor durazno, sombras naranjas en los párpados y amplias pestañas negras. Completó el look con una manicura naranja y zapatos terminados en punta.

timothée chalamet and kylie jenner at marty supreme premiere pic.twitter.com/MidiDQ56qn — 𝓕avs (@favspopculture) December 9, 2025

Timothée, de 29 años, vistió un traje naranja, también de cuero, con camisa y botas a juego.

timothée chalamet and kylie jenner in custom chrome hearts at the ‘marty supreme’ premiere 🏓 pic.twitter.com/9wrdiUawv9 — DUDA (@saintdemie) December 9, 2025

Los dos demostraron que siguen muy enamorados, después de no ser vistos juntos en varias semanas, lo que llevó a especulaciones de que se habían separado. Kylie y Timothée no habían sido vistos juntos desde el 8 de octubre, cuando estaban en las gradas viendo a los Yankees de Nueva York jugar contra los Blue Jays de Toronto en el Yankee Stadium.

Kylie y Timothée fueron vinculados por primera vez en abril de 2023 y confirmaron su romance en septiembre de ese año cuando fueron vistos besándose apasionadamente en un concierto de Beyoncé.

Aunque no han evitado ser vistos juntos en público, han mantenido su relación fuera de las redes sociales y ella se ha abstenido de mencionar a Timothée en el programa The Kardashians.

Jenner comparte a su hija Stormi, de siete años, y a su hijo Air, de tres años, con su exnovio Travis Scott, de 34 años.

Kylie Jenner, quien se dio a conocer desde niña en el reality Keeping Up With The Kardashians, ha evolucionado en una poderosa influencer y empresaria.

Fundadora de Kylie Cosmetics, ha generado millones en ventas y recientemente lanzó su perfume Cosmic, ampliando su imperio más allá del maquillaje.

Además de ser embajadora de marcas y modelo para diseñadores como Jean Paul Gaultier, Kylie demuestra que su presencia en el mundo de la moda es estratégica.