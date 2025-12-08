El nuevo drama familiar, que ahora protagoniza Meghan Markle y su padre, vuelve a acaparar la atención mediática. Thomas Markle, quien se distanció de su hija antes de su matrimonio con el príncipe Harry, lanzó un último y desesperado mensaje a la duquesa de Sussex desde una cama de hospital, luego de que le amputaran parte de la pierna en Filipinas.

Según dijo en el mensaje el exdirector de iluminación de Hollywood, quiere ver a su hija “una vez más antes de morir”. ¿Qué más dijo? ¿Recibió respuesta de la duquesa? Aquí te contamos todo lo que se sabe del nuevo drama.

Hace unos días, Thomas Markle fue sometido a un delicada cirugía en la que le amputaron una pierna, debido a que el pie pasó de color azul a negro en cuestión de horas, obligando a una intervención urgente para evitar sepsis o gangrena.

El hijo mayor de Thomas Markle, Thomas Jr., y medio hermano de Meghan, señaló en su momento los detalles del estado de salud de su padre: “Les preocupaba que se produjera una infección: sepsis o gangrena. La carne estaba negra y moribunda (...) Los próximos dos o tres días son críticos”.

Desde que se reportó su hospitalización, Thomas ha pedido una reconciliación que parece cada vez más lejana con su hija. Incluso expresó su deseo de reencontrarse con el príncipe Harry y conocer a sus nietos, Archie y Lilibet, antes de que “sea demasiado tarde”.

Luego de su internación, un representante de Meghan Markle le dijo a la prensa que se había comunicado con su padre, afirmaciones que poco después desmintió Thomas señalando que se sentía confundido por dichas declaraciones ya que no había recibido ninguna llamada de la duquesa ni de su familia.

El hospital en Filipinas que lo atiende también alimentó la controversia negando que Meghan se haya comunicado. Una fuente interna declaró que Thomas es tratado como “paciente VIP” y que cualquier llamada de Meghan habría sido registrada. “Todos nos sorprendimos al ver que decían que ella había contactado. Aquí no ocurrió”, afirmó el informante.

Desde su cama de hospital, Thomas reiteró que siempre ha estado abierto a una reconciliación con su hija: “Nunca he dejado de amar a mi hija”, declaró, añadiendo que sueña con conocer a sus nietos y también al príncipe Harry. Su mensaje, sin embargo, llega en uno de los momentos más tensos entre los Markle.

El escándalo subió de tono cuando Samantha Markle, media hermana de Meghan, publicó en X que “no ha habido contacto” y arremetió contra la estrategia de relaciones públicas de la duquesa.

Su publicación desató nuevas reacciones en redes contra la duquesa y reavivó la fractura familiar que data de 2018, cuando Thomas fue acusado de vender fotografías a los paparazzis cuando su hija estaba a punto de casarse con el príncipe Harry.

La noticia llegó apenas unos días después de que trascendiera que el padre de Meghan estaba en cuidados intensivos, recordando que él tampoco pudo asistir a la boda de su hija en 2018; si bien se afirmó que no había sido invitado por la duquesa por el escándalo de las fotografías, los Markle aseguraron que su ausencia se debió a una cirugía cardíaca.

Hasta el momento Meghan no se ha pronunciado públicamente sobre el distanciamiento con su padre ni de una posible visita a Filipinas; de la misma forma, Harry no ha hablado de su suegro en las recientes entrevistas que ha dado.

La esposa del príncipe Harry ha sido criticada en redes sociales y señalada de “hipócrita” luego de promocionar su especial navideño With Love, Meghan, que se estrenará en Netflix durante la temporada.

Y es que la duquesa ha sido objeto de comentarios negativos por mostrar una imagen de unidad familiar en sus promocionales cuando su padre “se está muriendo” en el extranjero; los usuarios también han dicho que Meghan está más centrada en su vida “llena de egoísmo”, en lugar de atender a su padre.