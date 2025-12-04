Kate Middleton deslumbró en el Castillo de Windsor al lucir la tiara más imponente y exclusiva que ha usado en su vida, misma que ni la reina Camila había tenido la oportunidad de ponerse y que había estado oculta en las últimas décadas.

La princesa de Gales volvió a robar miradas y acaparar los titulares de la prensa internacional durante el banquete de Estado ofrecido al presidente alemán Frank-Walter Steinmeiet y a su esposa, Elke Büdenbender, en el Castillo de Windsor, donde apareció con la tiara más grande que ha lucido hasta ahora, una joya histórica que dejó al público sin aliento y con opiniones sobre la influencia y poder que parece tener dentro de la institución, aún superior al de la reina Camila.

Kate, de 43 años, protagonizó una de sus apariciones más glamorosas hasta el momento al portar el Círculo Oriental de la Reina Victoria, una majestuosa pieza que rara vez se ve en eventos reales y que data de 1853.

Todo ocurrió durante la visita de Estado del presidente alemán al Castillo de Windsor, de acuerdo con los informes, la princesa llegó a la cena junto al príncipe William, el rey Carlos III, la reina Camila y otros miembros de la familia real que recibieron al mandatario alemán y su comitiva.

Como es de costumbre en las visitas de Estado, en un banquete combinó lujo, tradición y una impecable puesta en escena digna de la familia real británica.

La tiara de Kate ya había sido portada por la Reina Madre y por la reina Isabel II, pero esta última únicamente la usó una vez en su reinado, durante un viaje a Malta en 2005. Desde entonces, no se había visto en público hasta ahora, convirtiendo el momento en uno de los más comentados del evento.

¿La verdadera reina? Kate Middleton usó impresionante tiara, que Camila jamás ha portado, en banquete de Estado. Foto: AFP

La exclusiva joya fue diseñada por Garrard, la pieza fue creada para la reina Victoria en 1853, bajo la supervisión del príncipe Alberto. Originalmente incluía ópalos y más de 2 mil 600 diamantes, aunque posteriormente la reina Alejandra reemplazó los ópalos por rubíes indios, creyendo que traían mala suerte.

Esta ocasión marcó la primera vez que Kate Middleton usó la tiara luego de que Isabel II fuera la última en utilizarla; ni siquiera la princesa Diana la llegó a lucir ni Camila había sido vista con ella desde que inició su reinado junto a Carlos.

La princesa de Gales eligió un espectacular vestido capa azul brillante de Jenny Packham para combinar la tiara, acompañado por unos tacones plateados Rania de Gianvito Rossi valorados en poco más de 2 mil 600 dólares.

El outfit también incluyó un clutch de Maud de satén negro de Anya Hindmarch y unos pendientes estilo candelabro de diamantes que pertenecieron a la difunta reina Isabel y que ya había utilizado cuando recién se estaba integrando a la realeza.

La princesa completó su atuendo con la Orden de la Familia Real y la banda y estrella de la Orden Real Victoriana, insignias que rara vez se ven juntas fuera de ceremonias oficiales de alto nivel.