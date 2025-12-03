El papá de Meghan Markle, Thomas Markle, de 81 años, fue trasladado de emergencia este martes a un hospital de Filipinas donde fue sometido a una larga cirugía que lo mantiene en cuidados intensivos.

En entrevista para el Daily Mail, Thomas Jr., hermano mayor de la duquesa de Sussex, hijo del primer matrimonio de su padre, dio los pormenores del estado de salud de su padre.

Dijo que el martes llevó a su papá a una revisión médica donde le advirtieron que " su vida estaba en inminente peligro ", por lo que enseguida fue trasladado en una ambulancia al nosocomio del centro de la ciudad.

El padre de Meghan Markle tuvo una operación de casi tres horas de la cual aún está en espera de ser sometido a una segunda donde se prevé que le extirpen un coágulo de sangre.

El delicado estado de salud del suegro del príncipe Harry se registra a la par de que Meghan Markle lanzara un nuevo proyecto en Netflix con motivo de las fiestas navideñas y de que su yerno estuviera de viaje en Canadá.

¿Cómo reaccionó la esposa del príncipe Harry ante el estado de salud de su padre?

Pese a su duro distanciamiento y su complicado estado de salud, Meghan no ha emitido ningún mensaje en sus redes sobre la crisis de su papá.

En contraste sus medios hermanos, Thomas Jr y Samantha han declarado al medio británico que la tensión mediática a la que ha sido sometido su padre en los últimos siete años lo afectaron mucho, debilitándolo más luego de dos infartos y el derrame cerebral que sufrió previo a este nuevo estado.

" Mi único deseo es que Meghan le muestre un poco de compasión a mi padre. Está literalmente luchando por su vida ", dijo Thomas Jr, quien desde el distanciamiento de su hermana se convirtió el cuidador principal de su papá.

¿Meghan Markle y su papá todavía siguen distanciados?

La relación padre e hija de los Markle ha sido muy tensa al grado de no hablarse y de que el señor no conozca Harry y a sus nietos.

Esto a raíz de que en 2018 se revelara que Thomas Markle intentó vender unas fotografías de Meghan de su etapa de actriz en la serie Suits mientras ella ya sostenía un noviazgo con el hijo del rey Carlos III.

Hecho por el cual presuntamente no había asistido a la boda de los duques en Inglaterra, pero luego se reveló que había sufrido un infarto imposibilitando su viaje, pese a que él era parte del cortejo nupcial.

Cabe mencionar que a principio de este 2025 como parte de los cuidados del papá de la duquesa de Sussex, Thomas Jr. se lo llevó a vivir a Filipinas debido a que las constantes notas y fotos sobre la familia de Meghan con el príncipe Harry le recordaban lo duro que es estar distanciado de ella y no conocer a sus nietos.