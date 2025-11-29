Meghan Markle y el príncipe Harry ya no saben qué hacer para que les vaya bien, es por eso, que estarían recurriendo a una ayuda inesperada: se dio a conocer que la famosa pareja real habría solicitado los servicios de una astróloga, esto con el objetivo de que los ayude a salvar su popularidad, la cual ha caído desde hace algunos años.

El 2025 quizás fue el año más complicado para los duques de Sussex, incluso más difícil que el 2020 cuando abandonaron sus deberes reales y se fueron a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue durante este año que la pareja esperaba tener éxito con varios proyectos, pero resultaron ser un fracaso.

Meghan sobre todo tenía esperanzas con su serie de Netflix (With Love Meghan), pero no logró conseguir el tan ansiado éxito, ya que su programa se colocó entre los menos vistos del 2025, lista en la que también está la serie de Harry, titulada Polo.

A esta mala suerte se le suma que aún no han podido arreglar sus diferencias con la familia real británica, por lo que se encuentran a la deriva y con la posibilidad de que se alejen aún más una vez que William sea nombrado rey. Además, las últimas apariciones públicas de los Sussex han sido muy criticadas, por lo que su fama ha ido en descenso.

De acuerdo con Marca UK, el duque y la duquesa de Sussex se habrían contactado con la astróloga de celebridades Angela Pearl, en medio de las recientes consecuencias generadas tras su asistencia a la fiesta del cumpleaños de Kris Jenner.

Aunque se desconoce el motivo por el cual se acercaron a la astróloga, se sospecha que habría sido como una forma de recibir ayuda y orientación para tomar mejores decisiones en un futuro.

Si bien la presencia de la astróloga puede parecer poco convencional para figuras públicas como ellos que forman parte de la realeza, este acercamiento reflejaría la tendencia que existe entre las celebridades de buscar ayuda a través de los astros.