Meghan Markle protagoniza la nueva portada de la revista Harper’s Bazaar en medio de toda la polémica en torno a su matrimonio con el príncipe Harry, su supuesto divorcio y las críticas que ha recibido por el limitado éxito que han tenido sus proyectos empresariales.

Además de aparecer en la portada principal y hacer una sesión de fotos exclusiva, Meghan dio una entrevista halagando a su esposo y diciendo que nadie la ama con “tanta intensidad” como él lo hace.

Meghan elogió al duque de Sussex destacando que lo que la atrajo inicialmente fue su capacidad para mostrar “esa maravilla y jovialidad infantil”: “Eso me atrajo muchísimo, y él sacó lo mejor de mí”, afirmó.

Y agregó: “Me ama con tanta intensidad, con tanta plenitud. Nadie en el mundo me quiere más que él, así que sé que siempre se asegurará de apoyarme”.

En la entrevista también admitió que se autoinvitó al desfile de Balenciaga, llevado a cabo en la Semana de la Moda de París a finales de octubre, al llamar directamente al director creativo, Pierpaolo Piccioli, para pedirle una invitación y así poderlo apoyar.

Meghan reveló en la entrevista: “Me alegré mucho por él (Piccioli). Me puse en contacto con él y le dije: 'Encantada de ir a apoyarte'. Lo mantuvimos en secreto y fue muy divertido”.

Sus afirmaciones con respecto a Harry originaron debate en redes sociales, mientras sus seguidores dicen que se ven más enamorados que nunca, sus desertores señalan que su matrimonio tiene los días contados y que Meghan miente al mostrar una imagen de su relación que no existe.

Su protagónico en la edición de invierno de la revista de moda y sus afirmaciones con respecto a Harry ocurren después de que se comentara que en realidad la duquesa de Sussex y Harry “están viviendo vidas separadas” y que su distanciamiento los estaría conduciendo al divorcio.

Una fuente cercana a la pareja reveló que Meghan está ahora mismo enfocada en su carrera como empresaria y no tanto en ser la esposa del príncipe Harry, quien también está trabajando en sus propios proyectos y haciendo todo lo posible por regresar a Inglaterra con la familia real.

“Meghan está totalmente centrada en promocionar sus marcas ahora mismo”, dijo la fuente. “Su misión es convertirse en una mujer de negocios poderosa y nada se interpondrá en su camino, incluso si eso significa pasar cada vez más tiempo lejos de su marido”, agregó.

Según se afirma, Harry y Meghan estarían distanciándose porque a ella no le parecen los planes de Harry de regresar con su familia y ser de nueva cuenta un miembro activo de la institución.