Desde que visitó Francia para acudir a la Semana de la Moda de París, Meghan Markle no ha dejado de dar de qué hablar, primero por la polémica desatada por un video que compartió cerca de donde murió la princesa Diana en 1997 y ahora porque se reveló que no fue invitada al desfile de Balenciaga.

De acuerdo con recientes declaraciones del mismo diseñador de la firma de lujo, Pierpaolo Poccioli, la duquesa de Sussex no había sido invitada originalmente al fashion show, sino que ella pidió que se le diera acceso.

Poccioli le dijo al medio The Cut que Meghan le habló para decirle que “le encantaría” asistir al desfile, por lo que le pidió que la incluyera entre sus exclusivos invitados, incluida Anne Hathaway y Lauren Sánchez.

El diseñador señaló que aceptó recibirla en el evento, pero decidió mantener en secreto su asistencia hasta el momento en que ella hiciera su aparición. Al parecer Meghan y Pierpaolo han sido buenos amigos desde hace años, por lo que Meghan aprovechó su cercanía para incluirse en su desfile.

“Meghan y yo nos conocimos hace algunos años y nos hemos estado enviando mensajes de texto desde entonces”, detalló el diseñador en entrevista.

Luego de su aparición sorpresa en el desfile, un portavoz de la duquesa habló de la amistad que hay entre los dos y la admiración que Meghan le tiene como diseñador y ahora como director creativo de Balenciaga.

“A lo largo de los años, la duquesa ha lucido numerosos diseños de Pierpaolo. Han colaborado estrechamente en el diseño de momentos clave a nivel mundial. Ella siempre ha admirado su artesanía y elegancia moderna, y esta noche no fue la excepción. Esta velada refleja la culminación de muchos años de arte y amistad, reflejada en su apoyo a su nueva etapa creativa en Balenciaga”, detalló el portavoz.

En el mismo comunicado, se dijo que Meghan había asistido exclusivamente para apoyar a su amigo luego de que éste asumiera el cargo de director creativo.

Meghan acaparó la atención mediática por aparecer en el desfile luciendo un atuendo de Balenciaga, conformado por una túnica blanca, combinada con pantalones rectos, una capa, así como zapatos negros, un bolso; le sumó varias piezas de joyería con diamantes

Su asistencia al show le valió otras críticas más en internet, específicamente por asistir al desfile de una firma de lujo que ha estado bajo fuego en los últimos años por sus polémicas campañas publicitarias.

En 2022, Balenciaga causó indignación por una campaña publicitaria en la que presentó niños con artefactos y accesorios sadomasoquistas que promovió “la pornografía infanti”.

Si bien la marca se disculpó y retiró la campaña, su reputación se vio dañada y varias figuras públicas que promovían sus colecciones decidieron cortar lazos y terminar las colaboraciones.