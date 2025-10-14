Georgina Rodríguez volvió a acaparar miradas durante la más reciente edición de la Semana de la Moda de París. Fiel a su estilo glamuroso y sofisticado, la modelo e influencer asistió a uno de los eventos más esperados del mundo de la moda, dejando claro por qué es considerada un ícono de elegancia contemporánea.

A través de su cuenta de Instagram, Georgina compartió una imagen que rápidamente se volvió viral. En ella, luce un impecable conjunto blanco compuesto por un saco estructurado con botones dorados y una falda lápiz que resaltaba su silueta.

El look, sobrio pero impactante, fue complementado con uno de los codiciados bolsos Birkin de Hermès, una de las piezas más exclusivas de su envidiable colección.

El estilismo fue cuidado hasta el último detalle. Su cabello fue recogido en un moño pulido que dejaba al descubierto unos pendientes de diamantes, mientras que unos lentes de sol y un maquillaje perfectamente ejecutado completaban el conjunto.

La elección de accesorios elevó aún más el outfit, proyectando una imagen de lujo discreto y refinado.

Como fondo de la fotografía, la majestuosa Torre Eiffel añade un toque parisino inconfundible, reforzando la atmósfera de alta costura y sofisticación. La publicación no solo capturó la atención de sus seguidores, sino también de expertos en moda que la elogiaron.

Lo que sigue llamando la atención es su espectacular diamante de 3 millones de dólares, resultado de la propuesta de matrimonio que Cristiano Ronaldo le hizo el mes pasado.

La pareja, que lleva casi una década junta, anunció su compromiso el 11 de agosto a través de una emotiva publicación en Instagram, donde Georgina escribió: "Sí, lo acepto. En esta y en todas mis vidas".

Comprometida con uno de los deportistas más ricos y reconocidos del mundo, no sorprende que Georgina Rodríguez haya decidido mostrar con orgullo la lujosa pieza que simboliza su próximo paso junto a Ronaldo, de 40 años.

Los rumores sobre el compromiso comenzaron a circular cuando la modelo compartió imágenes de una cena decorada con detalles románticos, como cojines bordados con las iniciales “CG” y arreglos florales blancos. También compartió fotografías de cómo sus hijos disfrutaron la tarde.

Georgina es madre biológica de Alana y Bella. Ella y CR7 perdieron trágicamente al hermano de Bella, Ángel, cuando murió durante el parto en abril de 2022. Los otros hijos del futbolista son Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Sin embargo, Georgina acoge a todos como sus hijos.

La pareja se conoció cuando el deportista jugaba en el Real Madrid y visitó una tienda Gucci en la que trabajaba la ahora empresaria y comenzaron a salir en 2017.