Lauren Sánchez y Georgina Rodríguez acapararon la atención del desfile de Balenciaga, llevado a cabo durante la Semana de la Moda de París, al lucir en primera fila sus millonarios anillos de compromiso.

Ambas celebridades fueron el centro de atención luego de aparecer sentadas, una junto a la otra, disfrutando del exclusivo desfile de moda, mientras presumían sus diamantes en el dedo anular.

Georgina Rodríguez, la prometida de Cristiano Ronaldo, fue fotografiada luciendo un atuendo total black, compuesto por un vestido bodycon largo satinado, de escote en V, mangas largas y abertura en la pierna.

Le sumó una gargantilla de diamantes con una esmeralda en el centro y llamativos anillos, incluido el que le entregó Ronaldo en verano, valorado en poco más de 6 millones de dólares.

Su asistencia al desfile de Balenciaga ocurrió poco antes de revelarle a sus fanáticos que está incursionando en el mundo de YouTube para compartir detalles de su lujosa vida dentro del mundo de la moda y como influencer de las redes sociales, además de dar pequeños vistazos de su vida familiar con el jugador CR7 y sus hijos.

Por su parte, la esposa del fundador de Amazon, Lauren Sánchez, se encargó de hacer alarde de su anillo de compromiso de 2.5 millones de dólares que le dio Jeff Bezos en 2023 y con la que se casó en Venecia llena de lujos y atención mediática.

Más allá de su joya, Lauren acaparó miradas en el fashion show con un maxivestido de Balenciaga, diseñado en forma de abrigo, con hombros caídos, escote en V, mangas largas holgadas y falda en corte A.

Le sumó un par de botas extralargas de cuero, un cinturón con hebilla plateada, un clutch a juego y joyería de diamantes.

Las reinas del lujo y la extravagancia volvieron a posar juntas luego de que se hicieran virales algunas fotografías de ambas durante la gala anual de Kering Foundation, celebrada con un sinfín de estrellas de alto perfil al finalizar la Semana de la Moda de Nueva York.

Lauren compartió algunas tomas de ambas disfrutando de la cena, organizada por la familia política de Salma Hayek. La esposa de Bezos escribió: “Fotos divertidas de una hermosa noche que recaudó millones para apoyar a las mujeres y proteger a las sobrevivientes”.

A pesar de las ocasiones que se les ha visto juntas, se desconoce qué tan cercana es la relación entre Lauren Sánchez y Georgina Rodríguez, lo que han dejado claro es que ambas celebridades se han unido para acaparar la atención mediática y presumir los lujos con los que viven.