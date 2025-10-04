Emiliano Aguilar utilizó sus redes sociales para acusar que fue víctima de un acto de “mala fe”, pues dijo, le “metieron el pie” para dejarlo fuera de los Premios Billboard; el hijo de Pepe Aguilar señaló que “alguien” usó sus influencias para que no llegara al famoso evento, que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre. “Ahora sí se pasaron”, mencionó. Inmediatamente después de que se dio a conocer la noticia, sus fans señalaron que detrás de esta situación podrían estar Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La relación entre Emiliano Aguilar y parte de la dinastía Aguilar está en su peor momento ya que cada vez se vuelve más tensa, a la par que continúan revelándose detalles de los problemas que tienen; en las últimas semanas se dieron varios enfrentamientos públicos entre Emiliano y Leonardo Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar.

Tal parece que la información revelada por Emiliano Aguilar a través de sus redes sociales ha hecho enojar a la familia Aguilar, la cual ha tratado de defenderse de los señalamientos que ha hecho el hijo mayor del intérprete de “Por Una Mujer Bonita”.

No obstante, Emiliano dijo que se mantendría al margen, pero, perdió la calma una vez que se dio cuenta que le pusieron trabas para seguir en su carrera como cantante de música urbana.

En su cuenta de TikTok Emiliano contó que estaba feliz por tener la posibilidad de asistir a la gala de los Premios BillBoard, a celebrarse en Miami, Florida, pero su nombre fue retirado de la lista de invitados debido a la supuesta intervención de una persona.

“¿Sabes qué? Pues ahí vamos otra vez”, fueron las palabras con las que comenzó su video; prosiguió: “Me estaban contemplando para ir a los Billboard, estaba feliz, estaba emocionado. Y me enteré que una persona metió el pie para que yo no fuera”.

Además, reveló que dicha persona “les puso un ultimátum: que si iba una persona o iba yo. No les voy a decir quién es, pero, la neta, estoy enojado y también con tristeza. ¡Eso vale para pura madr*!”.

Asimismo, aseveró que quien le metió el pie se “pasó de lanza”, pero juró que eso no lo va a detener porque lo van a ver el próximo año en los Premios Billboard y en los Latin Grammys.

Finalizó su video en TikTok diciendo: “Y no voy a decir quién es, pero se pasó (…) ya sé que la raza va a saber de quién estoy hablando y yo no miento, la neta. Todos saben que todo lo que he dicho es la neta”.

El video, que ya cuenta con más de 86 mil me gusta y más de 700 mil visualizaciones, fue comentado por los usuarios, quienes le escribieron mensajes de apoyo y señalaron que Nodal, Ángela o Pepe Aguilar pueden ser los responsables de que no asista a los Billboard. “Su papá, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, “Todos sabemos quién es”, “Yo creo que fue Nodal”, “Tu personaje empieza con ‘P’ y termina con Yonce?”, “Obvio fue Ángela” y “Qué gacho que te haga eso tu familia”, fueron algunas de las reacciones.