La portada en la que aparecieron Lucero y Christian Nodal generó cientos de comentarios, pero lo que realmente se volvió viral de estas imágenes fue la forma en la que hicieron que el cantante de regional mexicano se viera más alto que la famosa: las redes sociales se burlaron de que Nodal utilizó un “banquito” para alcanzar a Lucero. “Vengo a ver al forajido entaconado” le escribieron.

Una vez más, Nodal se encuentra en el centro de la polémica, pero en esta ocasión no tiene que ver con alguna de sus declaraciones o de su esposa, Ángela Aguilar, sino con unas fotografías que circularon a través de redes sociales.

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Revista Eres, se ve el detrás de cámaras de las fotos que le hicieron a ambos cantantes; en dichas imágenes se observa que hubo un buen ambiente entre Lucero y Nodal, ya que se les vio riendo y disfrutando del momento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del video fue el breve momento en el que se observa a Christian Nodal parado sobre lo que parece un bloque de cemento o banquito, mientras posa detrás de Lucero, quien se encuentra sentada frente a él. Los usuarios de redes sociales inmediatamente se dieron cuenta de este detalle y no lo dejaron pasar.

Los internautas se burlaron de la forma en la que el esposo de Ángela Aguilar intentó verse más alto y “aparentar” una estatura que no tiene. “Jajajajajajaja era verdad que le pusieron cubos de cemento para que salga alto”, “Sólo vine a confirmar lo de los zancos”, “El banquito”, “Yo vine por la foto de Nodal montado ahí en unos cajones. ¡Faltaron los tacones mijo!”, “Con su permiso vengo a ver al forajido entaconado subido en dos bloques de cemento” y “Vine a confirmar: el Nodal sí se subió a la piedra”, fueron algunas de las reacciones.

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero: Tomada del Instagram @revistaeresmx

Contrario a lo que Nodal y Lucero esperaban, la portada que protagonizaron de la Revista Eres generó más críticas que aplausos, ya que los lectores, seguidores y la audiencia en general no estuvieron conformes con la colaboración que se dio entre ambas estrellas de la música.

¿Cuánto mide Christian Nodal?

No se sabe con exactitud la altura de Christian Nodal, ya que es un dato que él no ha revelado, pero se calcula que mide alrededor de 1.70 m.