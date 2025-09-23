Ángela Aguilar tomó una drástica decisión después de meses siendo señalada por su matrimonio con Christian Nodal: la hija de Pepe Aguilar se irá a Estados Unidos para emprender un sueño personal, pero también, para “darse un tiempo pues no la han soltado”, así lo reveló Kunno, uno de los mejores amigos de la cantante de 21 años.

Antes de su escandalosa relación y matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar ya había sido protagonista de otras polémicas que afectaron su popularidad: por ejemplo, como cuando dijo que era 25 por ciento argentina después de que la selección de dicho país ganó la Copa Mundial de Futbol; ese comentario desató la furia de los mexicanos, ya que consideran que ha forjado su carrera con base en la cultura de este país.

Pero lo más complicado para la más joven de la dinastía Aguilar ha sido enfrentar los señalamientos por cómo empezó su relación con el cantante de regional mexicano, quien pocos días antes de ser su novio, era pareja de Cazzu y veía de manera constante a su hija Inti.

Esta situación ha provocado que Ángela atraviese por una etapa compleja en su vida personal, pero más, en su carrera profesional, pues recientemente canceló una buena parte de los conciertos de su gira LIBRE CORAZÓN (que se llevará a cabo en Estados Unidos), debido a que no vendió suficientes boletos, según han reportado medios nacionales.

Por estas razones es que decidiría darse un tiempo de todo el escándalo: Kunno, amigo de la esposa de Nodal, fue cuestionado por Venga La Alegría con relación a este tema y dio a conocer que Ángela se va de México. “Ahorita ya se está preparando para estudiar en Estados Unidos. Hemos estado hablando estos días y yo la veo muy bien honestamente... haciendo ejercicio, preparándose, haciendo más música. Ahorita tenemos un viajecito que morimos por hacer para visitar la ciudad de Crepúsculo. Entonces como que ese tipo de cosas también nos entretienen un poco, nos distraen” contó.

El influencer aseguró que Ángela tiene el apoyo de su familia, la cual ha sido pieza importante para sostenerla en estos momentos en los que no es bien recibida por el público.

Sobre la cancelación de los conciertos de la gira de Ángela Aguilar, Kunno dijo lo siguiente: “Cuando ya te está afectando tu trabajo, es demasiado desafortunado porque no hay por qué. Siento que ya pasó tanto tiempo, ella ya dijo lo que tuvo que decir. Recordemos que tiene 21 años y por más que haya tomado decisiones y haya hecho cosas, recordemos todos en casa qué hicimos a nuestros 21 años”.

En cuanto a si a la esposa de Christian Nodal le afectó la cancelación de varias fechas de su gira, Kunno aseguró que no porque está siendo respaldada por su familia. “No, no, no le afecta, [está] muy bien porque tiene un vínculo familiar muy muy grande. Tiene amigos que, sí me voy a dar ese título, la apoyan, la aman y la admiran. Gente que la apapacha, que la distrae. Y creo que eso también es lo que la distrae un poco. Darle su tiempo porque no la han soltado”, aseveró.