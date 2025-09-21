Ángela Aguilar protagoniza una nueva polémica, ahora por el título que la plataforma de música Vevo le dio como la nueva “líder de la música mexicana”.

En una nueva colaboración con la menor de la familia Aguilar, compartida en redes sociales, la plataforma la catalogó como “una voz líder en la próxima generación regional mexicana” luego de que Ángela reflexionara sobre su trabajo como cantante del regional y lo que significa para ella ser mexicana.

“Para mí ser mexicana significa mucho orgullo, muchas tradiciones y mucha familia”, señaló Aguilar, de 21 años, en el video hecho alusivo al Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Luego de que el video de su colaboración con Vevo se hiciera viral en redes sociales, los internautas criticaron el título que le dio la plataforma, señalando que Ángela no es mexicana y acusándola de “colgarse de las tradiciones mexicanas para ganar dinero”.

Además de hablar sobre lo que para ella significa ser mexicana, Ángela dijo que ser latinoamericana significa “fuerza, cultura, poder, música, es un orgullo”.

“Lo que es lucrar con los conceptos culturales, como latina no me representa”, “No es mexicana, es argentina, china y norteamericana”, “¿Una mexicana? Pues quién la entiende, ¿no que ella era gringa argentina? Sólo explota la cultura mexicana”, comentaron usuarios de Instagram.

Ángela también fue criticada por desear que haya más mujeres exponentes de la música regional mexicana, ya que afirman que no quiere apoyar a su prima Majo Aguilar, quien ha ganado relevancia en la industria por llevar con éxito su carrera en el género en los últimos años, ya que no la quiere como competencia.

“¿Que se metan más mujeres en la música? Cuando la prima canta y no la apoya”, “Es increíble cómo Vevo ha caído tan bajo. Existiendo mejores artistas como Majo Aguilar”, “¿Y cómo van a entrar otras mujeres a la música mexicana, si tu papá les bloquea su carrera? Como a tu prima Majo”, escribieron los internautas en redes sociales.

Entre otras cosas, Ángela también ha sido criticada después de este video por ser parte de la “violencia vicaria” que ejerce su esposo Christian Nodal contra Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti.

“¿Apoyar a tu esposo en cometer violencia vicaria contra su expareja también es tradición mexicana?”, comentó una usuaria en Instagram.