La actriz británica Elizabeth Hurley ha vuelto a romper las redes sociales con una atrevida publicación. La estrella de 60 años de edad deslumbró a sus seguidores ataviada con un conjunto de lencería de color gris.

A través de Instagram, posó desde una cama y usó un conjunto lencero con diseño donde predominó el encaje. Además, resaltó su belleza con un maquillaje con sombras oscuras alrededor de los ojos, delineado perfecto y labial rosa.

Dejó suelta su cabellera ondulada y sumó decenas de comentarios que resaltaron su belleza.

Su foto se publica después del lanzamiento de su nuevo reality show The Inheritance, en Canal 4, el mes pasado.

Elizabeth Hurley pasa por un gran momento de su vida profesional, pero también a nivel personal. Se dice de lo más feliz con Billy Ray, quien está tratando de enseñarle a tocar guitarra.

En entrevista con la revista Hello, declaró: “He estado en Inglaterra todo el verano por primera vez y he disfrutado cada momento. Billy me está enseñando a tocar la guitarra; ahora mismo lo hago fatal, ¡pero espero mejorar!”.

Elizabeth Hurley cumplió 60 años en junio y reveló que pasó el día en casa rodeada de amigos y familiares y su hijo Damian, de 23 años, le preparó un pastel.

“Este año ha sido un torbellino tal que fue maravilloso sentarse y dejarse mimar por unos días. Hiberné en casa con algunos de mis mejores amigos y familiares. Mi hijo preparó un pastel delicioso y todos nos sentamos a reírnos y hacer tonterías, que es mi ocupación favorita”.

En 2024, la actriz Elizabeth Hurley echó por la borda todos los prejuicios de la edad y fue nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100.

Señaló que para ella es importante representar a las mujeres de cualquier edad. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”.