Ben Affleck preocupa a sus amigos y personas más cercanas debido a su estado de ánimo y comportamiento en las últimas semanas: tras los rumores que circulan sobre la boda de Jennifer Garner con John Miller, el actor estaría profundamente triste por este suceso, tanto que temen que recaiga en el alcoholismo y otra vez enfrente una dura batalla contra esta adicción.

La vida de Ben Affleck cambió completamente hace más de un año cuando se separó de Jennifer Lopez, quien fue su última esposa y con la que vivió una tormentosa relación que derivó en su divorcio. A raíz de dicha ruptura, el famoso ha tratado de retomar el vínculo con algunas de sus exparejas.

Medios internacionales han reportado que buscó a Ana de Armas, pero ella ya está con Tom Cruise, e incluso planean casarse; por otro lado, Jennifer Garner está rehaciendo su vida y quiere dar el siguiente paso con su actual pareja John Miller, por lo que estaría preparando su boda con él.

Es justamente el enlace matrimonial de la madre de sus hijos lo que tiene a Ben Affleck sumido en una profunda tristeza, ya que tenía la esperanza de volver con ella. Una fuente reveló al medio RadarOnline dicen que está devastado por el compromiso de Garner y, los amigos del actor temen que recaiga en el alcoholismo luego de mantenerse sobrio desde el 2018, año en el que se metió a rehabilitación.

"Ben está devastado y esto le está afectando mucho (…) Está trabajando duro para mantener su sobriedad, pero la noticia de que Jen se está preparando para volver a casarse lo ha afectado gravemente. Aceptar que Jen está a punto de seguir adelante definitivamente con otro hombre le hace sentir como si estuviera experimentando la pérdida de nuevo”, contó el informante. En 2015, Affleck describió su divorcio con Garner como “el mayor arrepentimiento de su vida".

Por otro lado, una fuente aseguró que Jennifer Garner “todavía siente mucho cariño por Ben, pero solo como amigo”, ya que “ha sido muy clara en que su futuro está con John, y necesita que Ben lo acepte y lo deje ir, ¡y John también!”

De manera pública, Ben Affleck ha hablado sobre su alcoholismo: refirió que sus primeras luchas contra esta enfermedad sucedieron a finales de los noventa; a lo largo de los últimos años, ha estado en rehabilitación para salir adelante.