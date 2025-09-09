Jennifer Lopez está en medio de una nueva polémica luego de que fuera vista conviviendo con Samuel Affleck, el hijo adolescente de su exesposo Ben Affleck y Jennifer Garner.

Y es que la cantante ha sido fuertemente criticada en redes sociales por la ropa que eligió para salir de compras con el adolescente, de 13 años, con quien se dice tiene muy buena relación a pesar de los conflictos que sostiene todavía con su padre desde que finalizaron su divorcio en enero pasado.

Los paparazzis captaron a la cantante y al joven comprando en varias tiendas de lujo en Beverly Hills, en California sin la presencia de Affleck. Al viralizarse las imágenes, los usuarios de internet criticaron la elección de JLo en cuanto a su ropa, dado que iba con un menor de edad.

Como es costumbre de Jennifer, lució un top blanco que mostraba su vientre marcado y un pantalón jogger de cintura baja. Los internautas señalaron que Jennifer se vistió de forma “inapropiada” y “vergonzosa” para salir con su exhijastro y que mostrar demasiada piel lo puso “incómodo”.

Un usuario de internet escribió en X: “Mostrar su cuerpo a un adolescente es inapropiado”, mientras que otro escribió: “Por favor, no uses eso con un niño pequeño”.

Al parecer, Jennifer llevó a Samuel consigo de compras para consentirlo, lo contrario a lo que hace Ben, ya que él mismo ha dicho que su hijo debe ganarse con su esfuerzo todo lo que desee, en especial cuando las cosas son caras.

A inicios de año se viralizó un video en el que Samuel le pidió un par de tenis de edición especial de Dior, valorados en 6 mil dólares . Según dijo Affleck, le negó los zapatos porque debe aprender a ganarse las cosas trabajando, aunque sea cortando el césped de su casa cuando se lo ordenan.

“Le dije: ‘Hombre, no necesitas zapatos de miles de dólares. Él me respondió: ‘Tenemos el dinero’, y yo le dije: ‘Yo tengo el dinero, tú estás en la ruina’”, contó Ben en una entrevista.

Con esta salida, al parecer, Jennifer está demostrando la buena relación que tiene con los hijos de Ben a pesar del complicado divorcio que enfrentaron y la actual polémica desatada por las canciones de JLo dedicadas al tumultuoso matrimonio que tuvieron.

Hace poco, una fuente le dijo a Radar Online que Ben está “furioso” con Jennifer por exponerlo en sus canciones y que teme que la cantante siga ventilando detalles de su vida personal a través de su música.

Una fuente le dijo a People que los hijos de Ben, incluido Samuel, y los gemelos de Jennifer Lopez mantienen una buena relación y que se “hablan todo el tiempo” a pesar de que sus padres tomaron caminos separados.

Jennifer Lopez takes Ben Affleck’s son, Samuel, shopping one year after filing for divorce from actor https://t.co/Eqo6Axi9Ku pic.twitter.com/FS0YEDIobh — Page Six (@PageSix) September 7, 2025

“Los niños siguen siendo muy unidos. Tienen los mismos grupos de amigos, se ven y hablan constantemente. Se aseguran de que los niños se lleven bien. Lo más importante para ambos es criar a sus hijos en un entorno de apoyo, así que planean seguir juntos”, señaló el insider.

Según detalló la fuente, ambas celebridades permiten que sus hijos convivan con el objetivo de que se apoyen entre sí y crezcan acompañados como buenos amigos.

Por su parte, Jennifer está decidida en apoyar a los niños Affleck y quererlos como si formaran todavía parte de su familia, incluso la fuente dice que quiere a los niños como si fueran suyos.