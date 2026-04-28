Una nueva declaración de Donald Trump, de 79 años, volvió a encender la polémica y a reavivar los rumores que señalan que su matrimonio con Melania, de 56, no está pasando por su mejor momento. El presidente de Estados Unidos sorprendió al dejar entrever que su relación podría no durar mucho tiempo, desatando especulaciones sobre una posible crisis en la pareja. “Simplemente no va a funcionar”, dijo el político.

Desde hace algunos años se comenta de la crisis matrimonial que existe entre Trump y su esposa, esto debido a los constantes desaires públicos, lenguaje corporal distante y reportes de vidas separadas que han salido a la luz. Se menciona que duermen en lugares completamente diferentes, además de que la exmodelo ha mostrado desinterés por participar en eventos públicos y políticos a lado de su marido (sólo acude a aquellos que son muy importantes).

Tal es el caso de la visita de Estado de los reyes Carlos III y Camila, quienes se encuentran en la Unión Americana con el objetivo de fortalecer la relación entre ambas naciones y conservar el “lazo especial” que los une.

Durante el encuentro diplomático, el cual tendrá una duración total de cuatro días, han sucedido varios momentos polémicos y uno de estos fue en el que Trump se refirió de manera despectiva a su matrimonio con Melania, con quien lleva casado alrededor de 21 años.

Comparó el tiempo compartido con la madre de su hijo Barron con el tiempo que duraron sus padres: dijo que su madre, Mary Anne MacLeod Trump, llegó a Estados Unidos a los 19 años y pronto se casó con "su increíble padre", Fred. "Estuvieron casados ​​durante 63 años. Y disculpen, si no les importa, ese es un récord que no podremos igualar", mencionó Trump en tono de broma

“Simplemente no va a funcionar así. Nos irá bien, pero no tan bien, 63 años”, agregó.

A pesar de que el presidente de Estados Unidos hizo el comentario como una broma, sus palabras fueron suficientes para que usuarios en redes sociales y medios internacionales comenzaran a cuestionar la estabilidad de su relación con la exmodelo.

No es la primera vez que Trump y Melania acaparan los titulares ya que en años recientes, su dinámica pública ha sido analizada constantemente, alimentando rumores sobre distanciamiento. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado problemas de forma directa.