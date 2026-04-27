Entre la conmoción que generó el ataque en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de Donald Trump, en redes sociales se ha hecho viral un video en particular donde un hombre come tranquilamente su ensalada mientras llegan los dispositivos del Servicio Secreto y la Guardia Nacional a salvaguardar al presidente.

Las imágenes, que fueron tomadas por CNN y que ya son sensación, muestra a Michael Glantz, uno de los agentes de la Agencia de Artistas Colectivos, sentado en su mesa presenciando la movilización para proteger a Trump y a sus acompañantes, incluida la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance.

Al mismo tiempo, los asistentes alrededor, en especial los que se encontraban frente al escenario, se esconden bajo sus mesas.

El hombre sin esforzarse voltea a ver hacia la dirección donde ocurrió el tiroteo y se lleva a la boca una cucharada de su comida y la disfruta mientras transcurre la emergencia dentro del salón de eventos.

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Según contó en una entrevista, Glantz no quiso resguardarse porque no quería ensuciar su esmoquin nuevo con el piso sucio del Hotel Hilton, donde se llevó a cabo el evento, además dijo que no tuvo miedo y que quería ver la acción.

“Mucha gente decía: ‘¿Por qué no te tiraste al suelo? Todos los demás en tu mesa y en el salón estaban en el suelo”, dijo Glantz.

“Soy neoyorquino. Vivimos con sirenas y actividad ocurriendo todo el tiempo (...) No tuve miedo. Hay cientos de agentes del Servicio Secreto lanzándose sobre mesas y sillas, y yo quería mirar”, cita The New York Times.

Agregó que se le iba a complicar tirarse al suelo debido a que tiene problemas de espalda: “No podía tirarme al suelo, y si lo hacía, iba a tener que traer a alguien para levantarme”.

Señaló que, debido a que es “un maniaco de la higiene” arrastrarse por el suelo sucio no era una opción.

“De ninguna manera iba a ponerme en el suelo sucio del Hilton con mi esmoquin nuevo. Eso no iba a pasar”, apuntó.

Al igual que Donald Trump y el resto de invitados a la gala de corresponsales, Glantz fue evacuado del salón del Hilton poco después del tiroteo.