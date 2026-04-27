Supernova: Génesis causó conmoción entre sus fanáticos y en redes sociales luego de que se llevara a cabo su edición 2026 con varias estrellas del internet, streamers e influencers.

Si bien el evento de box amateur estuvo lleno de momentos destacables, el que más llamó la atención fue uno protagonizado por la actriz Bárbara de Regil, quien fue criticada por confundir a un comentarista de box con el fallecido cantante John Lennon. ¿Qué pasó?

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La actriz de Rosario Tijeras está siendo blanco de críticas y burlas luego de haberse equivocado en la mención del presentador Jimmy Lennon Jr., una de las voces más reconocidas dentro del boxeo a nivel internacional, a quién presentó sobre el ring como John Lennon, excantante de los Beatles.

“Tenemos con ustedes a John Lennon”, presentó De Regil junto a Juan Berthaeau, Berth Oh. Poco después de su error, los comentaristas de Supernova, incluidos Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa se burlaron de su mención, señalando que en verdad creyeron que presentarían un holograma del cantante.

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ERROR EN VIVO ❌

Bárbara de Regil diciéndole John Lennon a Jimmy Lennon Jr. en #SupernovaGenesis



En redes sociales ya la están criticando por ese error.

📹 @AlFilo_lat pic.twitter.com/SEHGhImSHn — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 27, 2026

“Ya le iban a traer el holograma de John Lennon”, se burló Ricardo Pérez, mientras los comentaristas se reían.

“Mira, un error no me define, ¿sí? No me estén jodiendo”, respondió Bárbara en tono serio para después justificar su confusión con que estaba escuchando la música del cantante: “Estaba escuchando música de John Lennon, por eso. Ojalá me perdone el señor”, señaló. Inmediatamente después dijo que estaba buscando el momento para dar de qué hablar y hacerse viral.

La celebridad se tomó el momento con humor hasta compartió videos de su mención en sus stories de Instagram e hizo otra publicación en la que repite “John Lennon” y señala que su error fue “una raya más al tigre”.

En redes sociales, poco después de que se hicieran virales los videos de la equivocación, los usuarios comenzaron a burlarse de la actriz por su “ignorancia” y por ir a un evento de tal magnitud a “figurar y hacer todo mal”, sin conocer a las personas con las que está tratando.

Por su parte, los seguidores de la actriz la defendieron señalando que por las similitudes de los nombres es normal confundirse

Bárbara de Regil se presentó en Supernova: Génesis como una de las conductoras. Previo a esto se había comentado en redes sociales que su participación sería una pelea estelar.