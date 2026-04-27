Cerca de las 7:30 de la mañana inició un bloqueo en la autopista México-Pachuca a la altura de la zona de El Vigilante con dirección a la Ciudad de México, el cual ocasionó filas de hasta 7 kilómetros de autos particulares, transporte público y de carga varados en el municipio mexiquense de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con reportes de medios locales, con lonas y pancartas vecinos de tres colonias de dicho municipio denunciaron la escasez de agua que están viviendo y la existencia de una fábrica en la colonia Rústica Xalostoc que está contaminando el ambiente, por lo que exigieron a las autoridades competentes su reubicación.

La protesta de este lunes inició con un cierre total de un sentido de la autopista y luego abrieron un carril para permitir el avance parcial de los conductores que se dirigen a la capital del país.

🚨 #AlMomento⚠️



Se presenta #AsentamientoVial sobre la 📍Autopista México-Pachuca km 12, col Urbana Ixhuatepec, #EcatepecdeMorelos, zona de El Vigilante, con dirección a la #CDMX. generado por un grupo de personas que bloquean el paso.



Conduce con precaución.🚗



Ante cualquier… pic.twitter.com/LlqQhO3zgY — C5 Estado de México (@C5Edomex) April 27, 2026

Sin embargo, tras varias horas de cierre, un grupo de personas llegaron a agredir a los manifestantes hasta llegar a los golpes en medio del bloqueo.

El incidente provocó que los vecinos se replegaran a un costado de la carretera.

Momento en que los automovilistas afectados aprovecharon para reiniciar su paso en dirección a Indios Verdes, sin embargo, el asentamiento tiene afectado esa zona del municipio.