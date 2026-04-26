La enemistad entre los comentaristas deportivos José Ramón Fernández y David Faitelson no es nueva, pero en las últimas horas ha acaparado la conversación en redes sociales y en la prensa mexicana por ciertas acusaciones por abuso sexual. ¿Qué pasó?

Recientemente, José Ramón Fernández lanzó un libro biográfico en el que habla de su extensa carrera como periodista deportivo y, entre otras cosas, sobre su relación con Faitelson y ciertos secretos guardados por años.

En el libro El Protagonista, Joserra describió acusaciones de presunto abuso sexual por parte de David cuando ambos trabajaban en el programa La Polaka, de TV Azteca en el 2000.

De acuerdo con lo relatado por Fernández, Faitelson habría tocado de manera inapropiada a una mujer que trabajaba como realizadora del programa en dicha televisora; el autor apunta que no fue un testigo directo y aclara que la información proviene de terceros.

“Yo no lo vi directamente, pero algunos testigos presenciales me contaron que en el grupo de los realizadores había una chica que, en ciertos momentos de relajo, le daba por subirse a las mesas y bailar”, contó el periodista.

“Todo hubiera quedado en ratos de juego y destrampe, de no ser porque en una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas gráficas de ese momento bochornoso”, afirmó.

Agregó que las evidencias gráficas le llegaron a través de dos fotos por correspondencia, en donde “se puede apreciar perfectamente el abuso”. Sin embargo, resaltó que no las hará públicas.

En medio de la controversia, los usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la posible identidad de la mujer mencionada. Hasta el momento, uno de los nombres que más ha sonado es el de Rocío Boliver, una figura popular y controversial de la televisión mexicana que es conocida en internet como La Congelada de Uva.

Hasta ahora no existe confirmación oficial ni pruebas de que Faitelson haya abusado de Boliver; asimismo, la artista no ha dado declaraciones sobre dichas acusaciones.

David Faitelson ha estado activo en redes sociales sin abordar las acusaciones en su contra por presuntamente haber abusado de una mujer en La Polaka. Los usuarios de redes le han pedido que hable al respecto y le han escrito en X que debería estar “preocupado por su reputación” en lugar de opinar sobre los hechos violentos que han ocurrido en Estados Unidos y México rumbo al Mundial.