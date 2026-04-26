Supernova: Génesis 2026 está listo para romper el internet este domingo 26 de abril , marcando la primera transmisión del evento en vivo a través de Netflix en Latinoamérica, una apuesta que mezcla boxeo, influencers y música en un sólo espectáculo global. ¿A qué hora comenzará? ¿Quién participará? A continuación te dejamos con todo lo que debes saber.

Con la transmisión del show de boxeo amateur, Netflix da un paso importante hacia el contenido en tiempo real, compitiendo directamente con eventos masivos y virales del mismo estilo.

¿Quién va a pelear en Supernova: Genesis 2026?

Las redes sociales ya están encendiendo las conversaciones en torno a los duelos que habrá este domingo durante el evento, con los influencers, streamers y creadores de contenido de internet más populares entre los jóvenes latinos.

¡No te lo pierdas! Supernova: Génesis presentará las siguientes peleas este domingo:

Alana Flores vs Flor Vigna

Karely Ruiz vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aarón Mercury

Víctor Ordoñez ‘Lonche’ vs Guillermo Peña ‘Willito’

El Abraham vs Nando

Milica vs Ari Geli

El evento sobre el ring no se quedará sólo en el intercambio de golpes, también habrá presentaciones musicales que prometen encender el ambiente a todo lo que da, con actuaciones de Clarín León, Ozuna y Óscar Maydón.

Además de las presentaciones de estos participantes y de los bloques musicales, otro detalle que está llamando la atención de los internautas es el cinturón oficial de Supernova: Génesis 2026, el cual será rojo con una placa dorada con el nombre del evento, además de detalles de lujo como incrustaciones de diamantes y rubíes.

¿A qué hora empieza Supernova: Génesis 2026 y en dónde se verá?

La transmisión se realizará desde la Arena Ciudad de México y podrá verse en más de 190 países a partir de las 7:00 p.m. hora central de México.

Netflix será la plataforma principal en donde se transmitirá las peleas estelares; sin embargo, también habrá duelos transmitidos por Twitch, YouTube y TikTok de supernovaboxing de forma gratuita.

Supernova: Génesis, creado por el productor de televisión Miguel Ángel Fox, es el segundo evento de boxeo amateur del año, tras la celebración de la primera edición de King Royale, que le pertenece al empresario Poncho de Nigris y que tuvo a celebridades como Alfredo Adame y Carlos Trejo atrayendo la atención mediática.

Dentro del mismo formato, el show de boxeo amateur español La Velada del Año de Ibai Llanos también ha resultado ser un éxito, con presentaciones únicas de influencers, streamers y creadores de contenido, tanto mexicanos, europeos y sudamericanos.