Miles de pensionados en México deben estar atentos porque el siguiente mes podría llegarles más dinero: durante mayo, algunos adultos mayores recibirán un pago doble que les ayudará a cubrir sus gastos esenciales. ¿Quiénes cobrarán más y en qué fecha exacta caerá el depósito? Entérate para que ajustes tu presupuesto y estés listo para ir a retirar al banco el efectivo.

A unos días de que finalice abril y comience el quinto mes del año, los jubilados del país que reciben pensión deben mantenerse alerta ya que recientemente se confirmó que durante mayo es probable que reciban un pago extra, por lo que tienen que revisar su cuenta bancaria para saber si ya les cayó dicho depósito.

Eso sí, no todos podrán gozar de este beneficio ya que únicamente algunas de las personas de la tercera edad tendrán la ventaja de disfrutar de este dinero extra, por lo que es importante que se enteren quienes y por qué.

¿Qué adultos mayores recibirán pago DOBLE en mayo 2026?

Los pensionados que recibirán pago doble en mayo son aquellos que cuenten con la Pensión Bienestar y además con la Pensión IMSS o Pensión ISSSTE. Únicamente los beneficiarios que tengan estas condiciones serán los que cobrarán más dinero.

¿Por qué habrá pago doble en mayo?

El depósito doble no es un bono adicional, sino la acumulación de pagos de varias pensiones; quienes lo recibirán es porque cobrarán la prestación económica de dos dependencias, ya sea del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Bienestar.

Fecha de pago DOBLE a pensionados en México mayo 2026

De acuerdo con las dependencias, el pago doble se reflejará en los primeros días de mayo. Para conocer la fecha exacta, hay que consultar los calendarios de depósito:

IMSS: 4 de mayo de 2026

ISSSTE: 29 de abril de 2026

Pensión Bienestar: aún por definir (se espera que los pagos empiecen a partir del 4 de mayo).

Es importante aclarar que no todos los pensionados recibirán doble depósito, por lo que se recomienda verificar el estatus individual.

Recomendaciones para pensionados

Si eres beneficiario, toma en cuenta lo siguiente:

-Revisa tu saldo y movimientos bancarios desde el inicio del mes

-Consulta únicamente fuentes oficiales.