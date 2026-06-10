Konnan, una de las más grandes figuras de la lucha libre en Latinoamérica, pasó de disfrutar la fama y la popularidad, pasó a tener una vida a bajo perfil, con problemas de salud y experimentar la amputación de sus dos piernas.

De acuerdo con los informes, el luchador se enfrenta a un difícil momento en su vida luego de haberse sometido a una segunda amputación de piernas, según contó el cronista Hugo Savinovich de Lucha Online. ¿Qué le pasó a Konnan? Esto se sabe…

Konnan, cuyo nombre real es Carlos Santiago Espada, ha luchado contra de una enfermedad crónica desde hace dos años, misma que ha sido la razón de la amputación de sus dos extremidades. Actualmente se encuentra en rehabilitación, según reveló el cronista, quien es cercano a Konnan y su entorno familiar.

“Está muy débil. Sonaba agotado, así que le dijo: ‘Hermano, descansa. Estamos rezando por ti. Te queremos”, contó.

La noticia del primer procedimiento trascendió en marzo pasado, en su momento se reportó que había tenido complicaciones de salud desencadenadas a enfermedades crónicas, por lo que los médicos lo intervinieron de emergencia.

Si bien no se sabe qué afección provocó la pérdida de sus extremidades inferiores, se sabe que el luchador ha padecido de problemas renales que ha ameritado tratamientos de diálisis, varias operaciones y enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, fue sometido a un trasplante de riñón e internado por dar positivo a Covid-19 en 2021: “Casi me morí, el covid-19 me madreó. Me deshizo los riñones, necesito un trasplante desde entonces”, contó el mismo luchador en Al Destape Podcast.

También habló de lo mal que lo pasó en ese entonces, solo en el hospital y con la angustia de que su condición empeorara: “Fue muy triste vivir esos días, pensé que ahí terminaba todo (...) Dije: ‘Me voy a morir solo’”.

Aunado a estos padecimientos, a lo largo de su carrera reveló que sus órganos se dañaron por todos los medicamentos que consumía para el dolor y que fue sometido a varios procedimientos ortopédicos por su trabajo sobre el ring.

El exguionista de la WWE, Vince Russo, también ha detallado el estado de salud del luchador, de 62 años, señalando que habló con él recientemente y le dijo que hace poco más de dos meses le habían quitado una pierna y ahora la otra.

“Konnan ha sufrido una amputación de ambas piernas. Sabía que le habían amputado una, y la otra aún estaba en duda. Esa fue la última vez que hablé con él, hace unos dos meses. Tuvieron que amputarle la segunda”, contó en el podcast de Coach and Bro.

¡FUERZA, KONNAN! 👊🏻



El legendario luchador cubano 'Konan' (Carlos Santiago Espada), enfrenta graves problemas de salud en San Diego, CA.



Lamentablemente tras complicaciones crónicas tuvieron que amputarle una pierna y la otra pierna corre el riesgo de ser amputada. 😔 pic.twitter.com/Vu5pr0AynG — Borrachito 🥃 (@borrachito) March 7, 2026

Konnan fue una gran figura de la lucha libre en México y en Estados Unidos durante las décadas de los 80 y 90. Subió al ring junto a figuras icónicas como el Perro Aguayo, Killer, La Parka, Cien Caras, Latin Lover y Cibernético, por mencionar a algunas celebridades.

Aunado a su carrera como luchador profesional, Konnan también fue estrella de televisión, apareciendo en programas y telenovelas como Volver a empezar junto a Chayanne.