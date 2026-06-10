Perder la Green Card (Tarjeta de Residencia Permanente) puede ser una situación estresante, ya que es el principal documento que prueba tu estatus legal en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno estadounidense, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tiene un procedimiento claro para reemplazarla.

¿Por qué es importante la Green Card?

La Green Card demuestra que eres residente permanente legal en Estados Unidos. Este documento es esencial porque:

Acredita tu estatus migratorio.

Te permite trabajar legalmente.

Sirve como identificación oficial.

Es necesaria para viajar y reingresar al país.

Además, la ley exige que los residentes permanentes lleven consigo prueba de su estatus.

Qué hacer de inmediato si pierdes tu Green Card

Si perdiste, te robaron o dañaron tu tarjeta, toma estas medidas lo antes posible:

1. Mantén la calma y verifica

Antes de iniciar el trámite, confirma que realmente está perdida o robada.

2. Reporta el robo (si aplica)

Si fue robada, puedes presentar un reporte policial. Aunque no siempre es obligatorio, puede ayudarte a documentar el incidente.

3. Solicita el reemplazo ante USCIS

El paso oficial es iniciar el reemplazo mediante el Formulario I-90.

¿Cómo reemplazar tu Green Card? (Paso a paso)

El procedimiento oficial indicado por USCIS es el siguiente:

Paso 1: Completa el Formulario I-90

Debes llenar el Formulario I-90 (Application to Replace Permanent Resident Card), que es el documento oficial para reemplazar la Green Card.

Este formulario se utiliza en casos como:

Pérdida o robo.

Tarjeta dañada.

Información incorrecta.

Nunca recibiste tu tarjeta.

Paso 2: Envía tu solicitud

Tienes dos opciones:

En línea a través del portal de USCIS .

. Por correo postal, enviando el formulario físico.

El sistema en línea te permite:

Dar seguimiento a tu caso.

Recibir notificaciones.

Subir documentos adicionales.

Paso 3: Adjunta documentos

Debes proporcionar información y evidencia, por ejemplo:

Identificación oficial (pasaporte o licencia).

Datos de tu Green Card (si los tienes).

(si los tienes). Información personal y motivo del reemplazo.

USCIS puede solicitar documentación adicional para comprobar tu identidad.

Paso 4: Paga la tarifa

El trámite requiere el pago de una tarifa, que varía según el caso. Puedes pagar con tarjeta, cheque o giro postal. También existe la opción de solicitar exención de pago si cumples ciertos requisitos.

Paso 5: Asiste a la cita biométrica (si te la asignan)

En la mayoría de los casos, USCIS te citará para:

Toma de huellas digitales.

Fotografía.

Firma.

Esto forma parte del proceso de verificación de identidad.

Paso 6: Espera la decisión

USCIS revisará tu caso y puede:

Aprobar la solicitud y enviarte una nueva Green Card .

. Rechazarla (explicando los motivos por escrito).

Si es rechazada, puedes corregir errores o presentar una nueva solicitud.

¿Qué pasa mientras esperas tu nueva Green Card?

El proceso puede tardar varios meses. Mientras tanto:

Puedes usar el comprobante de recepción (I-797) como evidencia temporal en algunos casos. También puedes solicitar un sello I-551 (ADIT), que sirve como prueba temporal de residencia.

Errores comunes que debes evitar para no retrasar tu trámite:

No enviar documentos incompletos.

No firmar el formulario.

Usar versiones viejas del Formulario I-90 .

. No pagar correctamente la tarifa.

USCIS puede rechazar la solicitud si detecta errores en el proceso.

Perder tu Green Card no significa perder tu estatus migratorio, pero sí es fundamental actuar rápido. El proceso oficial con USCIS, a través del Formulario I-90, está diseñado para que puedas recuperar tu documento de forma segura. Siguiendo los pasos correctamente, podrás reemplazarla sin complicaciones y continuar ejerciendo tus derechos como residente permanente.