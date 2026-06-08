La visa H‑2A, conocida como la “visa del campo”, es un permiso temporal que permite a trabajadores agrícolas extranjeros laborar legalmente en Estados Unidos.

Este programa está diseñado para cubrir la escasez de mano de obra en actividades agrícolas estacionales, cuando los empleadores no encuentran suficientes trabajadores locales. Para los mexicanos, representa una de las vías más accesibles para trabajar en el extranjero de manera legal en 2026.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la visa H‑2A solo puede ser solicitada por un empleador estadounidense, quien debe demostrar que necesita trabajadores extranjeros y que su contratación no afectará las condiciones laborales ni los salarios de los trabajadores locales.

Bajo este esquema, quienes obtienen la visa pueden desempeñar distintas labores del campo como la pizca de frutas y verduras, la poda de árboles en huertos, el manejo de maquinaria agrícola o tareas más demandantes como jornadas prolongadas de pie, agachados o en escaleras.

Los empleos disponibles abarcan una amplia variedad de actividades. Entre ellas se encuentran el trabajo en cultivos de cereales, verduras y nueces, así como labores de labranza, fertilización y cultivo con herramientas especializadas.

Incluso industrias específicas, como la tabacalera, contratan trabajadores con visa H‑2A para tareas en invernaderos, desmoche y procesos de curado. Debido a la naturaleza de estas actividades, se requiere buena condición física y disposición para trabajar en condiciones exigentes.

Requisitos para obtener la visa H‑2A en 2026

Para que un trabajador mexicano pueda acceder a este programa, es necesario cumplir con ciertos criterios básicos:

Contar con un empleador en Estados Unidos que inicie el trámite.

Tener pasaporte mexicano vigente.

Completar la solicitud de visa y cubrir la tarifa aproximada de 205 dólares.

y cubrir la tarifa aproximada de 205 dólares. Ser ciudadano de un país elegible (México está autorizado).

Es importante destacar que el proceso no comienza con el trabajador, sino con la empresa contratante en Estados Unidos, lo que hace indispensable contar con una oferta laboral previa.

Proceso para tramitar la visa H‑2A

El procedimiento para obtener esta visa se desarrolla en varias etapas y comienza en territorio estadounidense:

Certificación laboral:

El empleador solicita una certificación ante el Departamento del Trabajo para demostrar que no hay suficientes trabajadores locales disponibles y que la contratación de extranjeros no afectará el mercado laboral.

Petición ante USCIS:

Una vez aprobada la certificación, el empleador presenta el Formulario I‑129 (o su versión electrónica I‑129H2A) para solicitar oficialmente a los trabajadores.

Solicitud en el consulado:

Con la petición aprobada, el trabajador acude a la Embajada o Consulado de Estados Unidos en México, donde presenta documentos, realiza una entrevista y espera la decisión.

Ingreso a Estados Unidos:

Si la visa es aprobada, el trabajador puede viajar y será el oficial de CBP quien determine el tiempo autorizado de estancia al ingresar al país.

En 2026, la visa H‑2A sigue posicionándose como una de las principales oportunidades para mexicanos que buscan empleo agrícola temporal en Estados Unidos. Aunque el proceso depende en gran medida del empleador, cumplir con los requisitos y seguir correctamente cada etapa puede marcar la diferencia para acceder a esta opción laboral legal y con alta demanda.