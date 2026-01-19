La visa H‑2A, conocida también como la “visa del campo”, es el permiso que permite a trabajadores agrícolas extranjeros laborar temporalmente en Estados Unidos. Este programa está diseñado para cubrir la falta de mano de obra local en actividades agrícolas estacionales o temporales.

Según USCIS, los empleadores estadounidenses pueden solicitar trabajadores H‑2A cuando demuestran que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles y que la contratación de extranjeros no afectará negativamente las condiciones laborales de los trabajadores locales.

Los trabajadores con visa H‑2A pueden desempeñar diversas tareas agrícolas, como la poda y cuidado de árboles en huertos frutales, la pizca de cultivos, el manejo de maquinaria y actividades intensivas como estar agachado, de pie o sobre escaleras por largos periodos.

También se usan para labores en campos de cereales, verduras y nueces, así como tareas de labranza, fertilización y cultivo con herramientas como tractores, tijeras y azadones. Incluso las empresas tabacaleras contratan trabajadores H‑2A para actividades como el cuidado de invernaderos, desmoche y curado del tabaco.

A continuación, te explicamos los requisitos y el proceso para solicitar una visa H‑2A en 2026, con base en tu información y en datos oficiales de USCIS.

Requisitos para obtener la visa H‑2A en 2026

Para que un trabajador extranjero pueda obtener esta visa, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener un empleador en Estados Unidos

El empleador debe iniciar el trámite y presentar la petición ante las autoridades estadounidenses. USCIS establece que el empleador debe presentar el Formulario I‑129 para solicitar trabajadores H‑2A.

2. Poseer un pasaporte mexicano vigente

Es indispensable contar con un pasaporte válido al momento de solicitar la visa.

3. Completar la solicitud de visa y pagar la tarifa

El costo para solicitar la visa H‑2A es de 205 dólares.

4. Ser ciudadano de un país elegible

México sí está en la lista de países autorizados para solicitar visas H‑2A.

(Ya en tu texto aparece la lista completa de países.)

Proceso de solicitud de una visa H‑2A

El proceso inicia completamente en Estados Unidos, ya que es el empleador quien debe cumplir con los primeros pasos. USCIS detalla los procedimientos oficiales de la siguiente forma:

1. Certificación Laboral del Departamento del Trabajo

Antes de que USCIS pueda aprobar cualquier petición, el empleador debe solicitar una Certificación de Trabajo Temporal al Departamento del Trabajo. El objetivo es demostrar que:

No hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles.

La contratación de extranjeros no afectará los salarios o condiciones de los trabajadores locales.

Este paso incluye presentar formularios como el ETA‑790 y una solicitud formal ante el DOL.

2. Presentación de la petición ante USCIS

Una vez aceptada o certificada la solicitud laboral, el empleador presenta la Petición I‑129 ante USCIS para cada trabajador o grupo de trabajadores. USCIS indica que:

Desde octubre de 2025, muchos empleadores deben presentar estas peticiones de manera electrónica mediante el formulario I‑129H2A (versión digital del I‑129 tradicional)

USCIS no aprobará ninguna petición hasta que el DOL haya aprobado la certificación laboral.

Este cambio agiliza el proceso y permite a las granjas preparar sus solicitudes con más tiempo.

3. Solicitud de visa en el consulado

Cuando USCIS aprueba la petición, el trabajador puede acudir al Consulado o Embajada de Estados Unidos en México para solicitar formalmente la visa H‑2A.

Allí deberá:

Presentar documentos personales.

Completar la entrevista consular.

Esperar la aprobación final.

4. Ingreso a Estados Unidos

Una vez aprobada la visa:

El trabajador puede viajar y presentarse en el puerto de entrada.

El oficial de CBP autorizará la entrada y determinará la duración de la estadía permitida.

¿Qué trabajos puedes hacer con una visa H‑2A?

Los empleadores pueden contratar trabajadores H‑2A en cualquiera de estas áreas:

Huertos frutales: poda, pizca, mantenimiento.

Cultivos de cereales, verduras y nueces.

Manejo de maquinaria agrícola.

Labranza y fertilización.

Trabajo en tabacaleras, incluyendo invernaderos y curado del tabaco.

Este tipo de empleos suelen requerir buena condición física debido a las actividades prolongadas bajo el sol o en posiciones exigentes.

Trabajar en Estados Unidos con una visa H‑2A en 2026 sigue siendo una de las vías más accesibles para mexicanos que buscan empleos agrícolas temporales.