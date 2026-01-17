Viajar al extranjero con un bebé es una experiencia emocionante, pero también implica cumplir con ciertos trámites oficiales. Uno de los más importantes es obtener el pasaporte mexicano, documento indispensable para identificar al menor y permitir su entrada y salida del país.

En 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene un proceso claro y accesible para que madres, padres o tutores gestionen este documento para niños y bebés desde sus primeros meses de vida. A continuación, encontrarás toda la información esencial sobre requisitos, costos, citas y el día del trámite.

Costo del pasaporte mexicano para bebés en 2026

Para los bebés y niños menores de 3 años, existen dos tipos de vigencia disponibles. Es importante elegir la que mejor se adapte a las necesidades de viaje de la familia:

Pasaporte con vigencia de 1 año:

Es una opción exclusiva para menores de 3 años o para personas que no cumplen todos los requisitos habituales, pero requieren del documento para recibir protección consular o regresar a México.

Pasaporte con vigencia de 3 años:

Disponible para cualquier menor, siempre que se presenten todos los documentos requeridos.

¿Hay descuentos?

Sí, existe un 50% de descuento aplicable únicamente si el bebé tiene alguna discapacidad comprobada. Para ello, es necesario presentar un certificado médico vigente que avale la condición al momento de realizar el trámite.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano de un bebé

La SRE es estricta con los documentos solicitados para garantizar la identidad y protección del menor. Para 2026, deberás presentar:

Comprobante de cita impresa.

Acta de nacimiento original del bebé.

CURP del menor.

CURP de ambos padres o tutores.

Identificación oficial vigente de ambos padres o de quien ejerza la patria potestad o tutela.

Autorización de ambos padres.

Constancia pediátrica con fotografía del bebé y cédula profesional del médico.

Copia de la cédula profesional del pediatra.

Es indispensable que ambos padres asistan a la cita, salvo los casos en que legalmente uno tenga la patria potestad exclusiva.

Cómo agendar una cita para tramitar el pasaporte en 2026

El proceso para programar una cita puede hacerse de tres maneras: por teléfono, por internet o por WhatsApp. En todos los casos, uno de los padres o el tutor debe realizar la solicitud.

1. Cita por teléfono

Define la oficina de la SRE donde deseas hacer el trámite.

Ten a la mano tu CURP, una hoja y un bolígrafo.

Llama al 55 893 (24827) de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.

Sigue las indicaciones de la operadora.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo electrónico con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y acude al banco autorizado.

2. Cita por internet

Inicia sesión en citas.sre.gob.mx, usando tu cuenta LlaveMx o tu correo electrónico.

Llena el pre-registro con tu CURP y datos personales.

Selecciona el tipo y vigencia del pasaporte.

Elige la oficina, fecha y horario disponibles.

Confirma nuevamente tus datos.

Revisa el correo que recibirás con los formatos.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

3. Cita por WhatsApp

Guarda el número (+52) 55893-24827.

Envía un mensaje con la palabra “Hola”.

El chatbot te guiará para elegir oficina, fecha y horario.

Confirma tu CURP y datos personales.

Revisa el correo que recibirás con los documentos.

Imprime el formato de pago y realiza el pago en el banco.

Bancos autorizados para pagar el pasaporte en 2026

Los siguientes bancos están habilitados para recibir el pago del trámite:

Banjercito, Banorte, BBVA, Banamex, BanBajío, HSBC, Santander, Scotiabank, Banco Multiva, BanRegio, Afirme, Banca Mifel, Inbursa, MUFG, RBS, Bank of America, ING y Bansi.

¿Cómo es la cita para tramitar el pasaporte en 2026?

El día de la cita es importante llegar bien preparado y con todos los documentos en orden:

Lleva todos los documentos requeridos, el comprobante de cita y el comprobante de pago emitido por el banco.

Ya no es necesario llevar fotografías, ya que se toman en la misma oficina.

Llega 15 minutos antes para evitar retrasos.

Notifica en la entrada que ya cuentas con cita para tramitar el pasaporte del bebé.

Sigue las instrucciones del personal y acomoda los documentos como te lo indiquen.

Una vez verificados los datos, tomarán la fotografía y datos biométricos del bebé.

Después de una espera de entre 10 y 60 minutos, se te entregará el pasaporte impreso.