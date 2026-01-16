Estudiar en Canadá es una de las decisiones educativas más valiosas para estudiantes internacionales debido a la alta calidad de su sistema educativo, su multiculturalidad y sus amplias oportunidades académicas.

Sin embargo, antes de iniciar una solicitud de permiso de estudio, es fundamental elegir correctamente la escuela, el programa y seguir los pasos oficiales establecidos por el IRCC, que es el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá. Toma en cuenta la siguiente guía.

Cómo elegir una escuela y un programa de estudios en Canadá

Comprender el sistema educativo canadiense

Cada provincia y territorio en Canadá administra su propio sistema educativo, lo que significa que los requisitos, calendarios y costos pueden variar significativamente. Por ello, el IRCC recomienda consultar fuentes oficiales como EduCanada y los ministerios provinciales para entender las opciones disponibles en cada región.

Tipos de escuelas disponibles

El sistema educativo canadiense ofrece diferentes niveles e instituciones:

Escuelas primarias y secundarias: Todas pueden aceptar estudiantes internacionales. Se dividen comúnmente en grados 1 a 8 (primaria) y 9 a 12 (secundaria).

Instituciones postsecundarias: Incluyen universidades, colleges, CEGEPs, escuelas vocacionales, escuelas de oficios y programas de idiomas. Cada una tiene requisitos propios de admisión, incluyendo nivel de inglés o francés, documentos académicos y procesos internos de evaluación.

Verificar que la escuela sea un Designated Learning Institution (DLI)

Este paso es esencial. Solo las instituciones con estatus DLI están autorizadas a aceptar estudiantes internacionales. Si obtienes una carta de aceptación de una institución que no está en la lista, tu permiso de estudio será rechazado automáticamente.

Considerar factores clave antes de elegir

Además del requisito DLI, se recomienda evaluar:

Ciudad, clima y costo de vida.

Costo total del programa.

Oportunidades laborales durante y después de los estudios.

Servicios de apoyo al estudiante internacional.

Reputación y acreditación del programa.

El Gobierno de Canadá sugiere revisar perfiles detallados de escuelas y programas en EduCanada, lo cual ayuda a comparar requisitos, costos y opciones académicas.

Cómo aplicar a una escuela en Canadá: pasos iniciales

Investigación del programa y requisitos de admisión

Cada institución establece sus propias exigencias. En el nivel postsecundario, se suele pedir:

Certificados académicos previos.

Evidencia de dominio del idioma.

Ensayos, cartas de motivación o currículum, dependiendo del programa.

Enviar solicitud a la institución elegida

Una vez identificado el programa, se debe enviar la solicitud siguiendo las instrucciones particulares de la escuela. En la mayoría de los casos, el proceso es en línea e incluye un pago por procesamiento de solicitud.

Recibir la Carta de Aceptación

Si eres aceptado, la institución emitirá una Letter of Acceptance (LOA), documento indispensable para solicitar el permiso de estudio ante el IRCC. La LOA debe cumplir criterios específicos establecidos por el gobierno canadiense.

Cómo aplicar al permiso de estudio

Tras recibir la carta de aceptación, es necesario seguir el proceso oficial de inmigración.

Reunir todos los documentos obligatorios

Según el IRCC, necesitarás:

Carta de aceptación (LOA) de una institución DLI.

Pasaporte vigente durante toda tu estancia.

Prueba de fondos suficientes para cubrir matrícula y manutención.

Carta de explicación donde detallas tus razones para estudiar en Canadá.

Certificado médico y antecedentes (si aplica).

Comprobantes de idiomas, dependiendo del programa o institución.

Presentar la solicitud en línea ante el IRCC: La aplicación del permiso de estudio se realiza exclusivamente a través del portal del IRCC. El solicitante debe subir la documentación digital, llenar los formularios y pagar las tarifas correspondientes, que incluyen biometría en caso de ser requerida.

Proceso de biometría: Una vez enviada la solicitud, el sistema indicará si debes proporcionar huellas y fotografía en un centro autorizado.

Esperar la decisión: Los tiempos de procesamiento varían según el país y la época del año. El IRCC actualiza esta información regularmente en su sitio web oficial.

Viajar a Canadá: Si tu solicitud es aprobada, recibirás una carta de introducción (Port of Entry Letter) que deberás presentar al llegar al país para que el oficial de frontera emita tu permiso de estudio físico.

Importancia de la designación DLI y precauciones especiales: El IRCC subraya que los estudiantes deben asegurarse de que la institución permanece en estatus DLI durante todo el proceso. También recomienda precaución con escuelas privadas, ya que no todas están reglamentadas por los gobiernos provinciales. Antes de aplicar, verifica que aparezcan en la lista oficial de DLIs y que cumplan con las normas provinciales de educación.