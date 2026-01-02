¿Quieres viajar a Canadá este 2026? Si eres mexicano y planeas visitar el país de la Hoja de Maple por turismo, compras o para ver a familiares, necesitas tramitar una visa de visitante. Este documento es obligatorio para la mayoría de los viajeros mexicanos, salvo algunas excepciones que veremos más adelante.

¿Quiénes pueden viajar sin visa canadiense?

Actualmente, los únicos mexicanos que pueden ingresar a Canadá sin visa, utilizando únicamente la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), son quienes cumplen con alguno de estos requisitos:

Haber tenido una visa canadiense de visitante en los últimos 10 años.

Poseer una visa estadounidense de no inmigrante válida (por ejemplo, la visa de turista B1/B2).

Es importante aclarar que la eTA solo aplica para viajes por avión. Si tu entrada será por tierra o barco, deberás presentar una visa canadiense sin excepción.

¿Cuánto cuesta la visa canadiense de visitante en 2026?

El costo base de la visa canadiense de visitante es de 100 dólares canadienses por persona. Esta tarifa es obligatoria y no reembolsable, sin importar si solicitas una visa de una sola entrada o de múltiples entradas.

Además, deberás cubrir la tarifa de biométricos, que incluye la toma de huellas digitales y fotografía, por 85 dólares canadienses por solicitante. Si viajas en familia, existe un límite de 170 dólares canadienses por grupo.

A estos costos se suman otros gastos relacionados con el proceso:

Tarifa de servicio del VAC (Centro de Solicitud de Visas): entre 35 y 50 dólares canadienses.

Envío del pasaporte: entre 25 y 40 dólares canadienses.

Gastos de mensajería si utilizas courier: entre 20 y 30 dólares canadienses.

En total, el trámite puede costar entre 265 y 305 dólares canadienses, sin contar gastos adicionales como traducciones, seguros de viaje o exámenes médicos.

¿Cuánto dura la visa canadiense?

Una vez aprobada, la visa canadiense de visitante tiene una vigencia de hasta 10 años. En cada entrada, podrás permanecer en Canadá por un máximo de 6 meses, o el tiempo que indique el oficial consular al momento de tu ingreso.

¿Cómo tramitar la visa canadiense en 2026?

El proceso para solicitar la visa canadiense desde México es sencillo, pero requiere atención a los detalles. Aquí están los pasos:

Reúne los documentos necesarios

Pasaporte vigente.

Comprobantes de fondos suficientes para tu estancia.

Carta de invitación (si aplica).

Certificado de antecedentes penales (si aplica).

Completa la solicitud en línea

Ingresa al portal oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) y crea una cuenta. Recibirás un código por correo electrónico para iniciar tu solicitud.

Durante el llenado, deberás responder preguntas sobre el motivo del viaje, datos personales, información laboral, estudios, historial de viajes y aspectos médicos. También tendrás que proporcionar datos de familiares y adjuntar documentos en los formatos requeridos.

Accede aquí: https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signup?lang=en.

Paga las tarifas correspondientes

Visa: 100 dólares canadienses.

Biometría: 85 dólares canadienses.

Se aceptan pagos con Visa, MasterCard, American Express, JCB y UnionPay.

Programa tu cita para biometría

Una vez que pagues, recibirás un correo con instrucciones. Si tu solicitud es aceptada, deberás acudir a un Centro de Solicitud de Visas (VAC) para proporcionar tus huellas y fotografía. Hay sedes en CDMX, Monterrey, Guadalajara y Mérida.

Espera la respuesta y envía tu pasaporte

Si tu visa es aprobada, deberás enviar tu pasaporte para que sea estampado. Este paso implica pagar el costo de envío y esperar la devolución del documento.

Tramitar la visa canadiense en 2026 implica una inversión aproximada de 265 a 305 dólares canadienses, más gastos adicionales. Aunque el proceso puede parecer largo, seguir los pasos correctamente te permitirá obtener una visa válida por 10 años y disfrutar de estancias de hasta 6 meses en Canadá. ¡Prepárate con tiempo y asegura tu viaje sin contratiempos!