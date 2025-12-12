Canadá se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Toronto y Vancouver serán las sedes canadienses, donde se disputarán 13 partidos en un evento histórico que promete mostrar la diversidad, hospitalidad y liderazgo del país.

El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC) lanzó un llamado urgente a todos los aficionados, voluntarios, atletas y personal técnico que planean viajar a Canadá: soliciten con anticipación sus documentos migratorios para evitar retrasos y garantizar una experiencia sin contratiempos.

“Una entrada para el partido no es un boleto de entrada a Canadá, así que prepárense ahora para ser parte de la celebración”, advirtió la Honorable Lena Metlege Diab, Ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía.

¿Qué necesitas para entrar a Canadá durante el Mundial?

La mayoría de los visitantes requerirá una visa o una autorización electrónica de viaje (eTA) para ingresar o transitar por Canadá. Esto aplica especialmente para los aficionados de países como Alemania, Costa de Marfil, Ghana, Panamá, Croacia, Senegal, Australia, Nueva Zelanda, Egipto, Bélgica, Catar y Suiza, cuyos equipos competirán en territorio canadiense.

El IRCC recomienda consultar la página oficial dedicada a la Copa Mundial, donde se detallan los requisitos para:

Visa de visitante

Permiso de trabajo (para voluntarios y personal acreditado)

Autorización electrónica de viaje (eTA)

¿Planeas viajar a Canadá desde México?

Necesitarás tramitar una visa canadiense de visitante para ingresar al país por motivos de turismo, compras o visita de familiares. Esta visa es obligatoria para la mayoría de los viajeros.

Tiempo de espera

Según el portal oficial del gobierno canadiense, el tiempo estimado para procesar una solicitud de visa desde México es de 41 días. Este plazo puede variar y se espera que aumente a medida que se acerca el Mundial, por lo que se recomienda iniciar el trámite con mucha anticipación.

¿Quiénes pueden viajar sin visa?

Los únicos mexicanos que pueden ingresar a Canadá con una eTA y sin visa son quienes cumplen con alguno de estos requisitos:

Haber tenido una visa canadiense de visitante en los últimos 10 años.

Poseer una visa estadounidense de no inmigrante válida (por ejemplo, B1/B2).

Importante: La eTA solo aplica para viajes por avión. Si entras por tierra o barco, necesitarás la visa canadiense.

El Mundial 2026 no solo será una fiesta deportiva, sino también un motor económico para Canadá. Se estima que el torneo generará casi 25,000 empleos y aportará 2,000 millones de dólares a la economía nacional. Las ciudades anfitrionas esperan recibir cientos de miles de visitantes, lo que beneficiará a la industria turística, comercios locales y comunidades en todo el país.

“Este evento histórico no solo mostrará la vibrante cultura y hospitalidad de Canadá, sino que también aportará importantes beneficios económicos y un legado duradero para nuestro país”, afirmó el Honorable Adam van Koeverden, Secretario de Estado (Deportes) y Sherpa de la FIFA de Canadá.

Tener entradas para los partidos no garantiza la entrada al país. Cada viajero debe contar con la documentación migratoria correspondiente, y la decisión final sobre el ingreso será tomada por los agentes fronterizos al momento de la llegada.