Migrar a Canadá como emprendedor es una opción atractiva para quienes desean iniciar un negocio en ese país. El programa Start-up Visa del gobierno de Canadá está diseñado para atraer emprendedores con ideas de negocio que puedan competir a nivel global, generar empleo para los canadienses y fomentar la innovación.

¿Qué es el programa Start-up Visa?

El Start-up Visa Program permite a emprendedores inmigrantes establecer negocios en Canadá (excepto en la provincia de Quebec). El objetivo es atraer proyectos que sean innovadores, tengan el potencial de crear empleos para ciudadanos canadienses y puedan competir internacionalmente.

Requisitos para aplicar a la Start-up Visa de Canadá

Para ser elegible, debes cumplir con cuatro requisitos principales:

Tener un negocio elegible: Debes demostrar que tu empresa está incorporada en Canadá.

Cada solicitante (hasta cinco por empresa) debe tener al menos el 10% de los derechos de voto.

Ninguna persona puede tener el control mayoritario (más del 50%) sin incluir a los designados.

Recibir apoyo de una organización designada:Estas organizaciones pueden ser fondos de capital de riesgo, grupos de inversionistas o incubadoras de empresas.

Debes presentar tu idea de negocio y obtener una carta de apoyo.

Debes demostrar habilidades en inglés o francés (mínimo nivel CLB 5 en las cuatro habilidades: lectura, escritura, comprensión oral y expresión oral).

Tener fondos suficientes para establecerse en Canadá: No se permite financiarse con el negocio propuesto.

El monto varía según el número de miembros de la familia, y debe estar disponible y libre de deudas.

Proceso paso a paso para tramitar la visa

1. Desarrolla tu idea de negocio. Asegúrate de que sea innovadora y viable en el mercado canadiense.

2. Contacta una organización designada

Presenta tu propuesta. Si la organización está interesada, te emitirá una carta de apoyo.

3. Prepara tu solicitud de residencia permanente

Incluye la carta de apoyo. Completa los formularios requeridos. Adjunta pruebas de idioma y fondos.

4. Envía tu solicitud al IRCC

Puedes hacerlo en línea. Asegúrate de seguir el document checklist IMM 5760.

5. Solicita un permiso de trabajo (opcional)

Si ya aplicaste a la residencia permanente, puedes solicitar un permiso de trabajo temporal mientras esperas. Debes demostrar que tu negocio aportará beneficios económicos significativos a Canadá.

Se da prioridad a solicitudes respaldadas por capital canadiense o incubadoras miembros de la Canada’s Tech Network. Cada organización designada puede respaldar hasta 10 start-ups por año.

El programa Start-up Visa es una puerta de entrada para emprendedores con visión global que desean establecerse en Canadá. Aunque el proceso requiere preparación.