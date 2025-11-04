Si entre tus planes está estudiar en Estados Unidos, pero no sabes cómo hacerlo, checa los detalles de esta beca que apoya a mujeres mexicanas: las autoridades educativas entregan hasta 12,500 dólares para ayudar a las solicitantes que tengan deseos de superarse y de crecer profesionalmente; te contamos cuáles son los requisitos y todo lo que necesitas saber para postularte.

Estudiar en Estados Unidos es una de las metas que tienen varios extranjeros, sin embargo, no siempre es fácil hacerlo, ya que se deben considerar varios factores, como el costo de la matrícula, el alojamiento y el proceso del trámite.

Es por eso que diversas universidades y colegios han creado becas en apoyo para estudiantes de ciertos países para que continúen con su desarrollo profesional en la Unión Americana; tal es el caso de la Beca P.E.O. STAR.

¿Qué es la Beca P.E.O STAR?

La Beca P.E.O. STAR ofrece un apoyo financiero para mujeres, el cual puede ser utilizado para matrícula, libros y otros gastos relacionados con la educación. Las seleccionadas contarán con la ventaja de ser parte de una red de mujeres que se apoyan en su desarrollo académico y profesional. La beca la concede la P.E.O. Sisterhood, una organización dedicada a ayudar en la educación de mujeres.

Requisitos para solicitar la beca para mexicanas que quieren estudiar en Estados Unidos

Para pedir esta beca necesitas:

Ser mujer

Estar en tu último año de bachillerato

Tener un GPA mínimo (promedio de calificaciones) de 3.0 en una escala de 4.0.

Residir fuera de Estados Unidos y Canadá

Regresar a su país de origen para utilizar su educación con el fin de generar un impacto positivo.

Para consultar a detalle los requisitos, checa este enlace.

¿Cuánto dinero da la Beca P.E.O STAR?

La beca se otorga en función de la necesidad económica de la mujer que lo solicite, sin embargo, no está destinada a cubrir todos los gastos académicos o personales. Al momento de la solicitud, la estudiante debe indicar que cuenta con los recursos financieros adicionales para cubrir sus gastos estimados. El monto máximo que se otorga es de $12,500 dólares.

¿Cómo hago la solicitud para la Beca P.E.O STAR?

El proceso de solicitud de la beca P.E.O. STAR Scholarship se realiza en línea en el siguiente enlace: peointernational.communityforce.com. Se aceptan solicitudes a partir del 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2025, por lo que aún tienes tiempo para postularte.

¿Cuál es el promedio mínimo requerido para solicitar una beca en Estados Unidos?

De manera general, se pide un promedio de 3.0 de GPA, que significa “Grade Point Average” (promedio de calificaciones).

¿Cómo funciona el GPA? Se basa en una escala númerica, en la que:

-A: 4.0

-B: 3.0

-C: 2.0

-D: 1.0

-F: 0.0