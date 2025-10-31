Trabajar en Estados Unidos es una meta para muchas personas, y la visa H-2B se ha convertido en una opción viable para quienes no tienen ciudadanía estadounidense ni estudios universitarios. Este tipo de visa permite acceder a empleos temporales no agrícolas en sectores que enfrentan escasez de mano de obra durante ciertas temporadas.

¿Qué es la visa H-2B?

La visa H-2B es un programa de trabajo temporal que permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para cubrir puestos no agrícolas. Es ideal para quienes buscan oportunidades en áreas como:

Hotelería.

Restaurantes.

Construcción.

Paisajismo.

Limpieza.

Servicios generales.

Requisitos para obtener la visa H-2B

Para que un trabajador pueda ser contratado bajo este programa, el empleador debe demostrar que:

No hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles y calificados para el puesto.

La contratación no afectará negativamente las condiciones laborales ni los salarios de los trabajadores locales.

La necesidad del empleador es temporal, aunque el trabajo en sí no lo sea.

Proceso para solicitar la visa H-2B

Certificación laboral temporal. El empleador debe obtenerla del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Petición ante USCIS (Formulario I-129). Una vez obtenida la certificación, se presenta la solicitud formal ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Solicitud de visa en el consulado. El trabajador debe asistir a una entrevista consular y presentar documentos como pasaporte, carta de oferta y copia de la aprobación del I-129.

Ingreso a Estados Unidos

Con la visa aprobada, el trabajador puede ingresar al país en la fecha autorizada para comenzar su empleo.

Consideraciones importantes

Existe un límite anual de visas H-2B. En 2025, el cupo para la segunda mitad del año fiscal se alcanzó el 5 de marzo.

Está prohibido que empleadores o agentes cobren tarifas relacionadas con el empleo al trabajador.

El empleador debe notificar a USCIS si el trabajador no se presenta, abandona el empleo o termina su contrato antes de lo previsto.

Lo que no puedes hacer con la visa H-2B

No otorga residencia permanente.

No permite cambiar de empleador sin una nueva petición aprobada.

No permite trabajar en empleos agrícolas (para eso existe la visa H-2A).

20 empleos disponibles con visa H-2B

Estos trabajos no requieren títulos universitarios ni experiencia profesional previa. Están disponibles en industrias como la construcción, hotelería, jardinería, manufactura y servicios:

Carpintero,

Albañil.

Electricista.

Plomero.

Trabajador metalúrgico de refuerzo.

Soldador.

Operador de equipo pesado.

Pintor.

Instalador de tuberías.

Trabajador de chapa.

Jardinero y mantenimiento de terrenos.

Personal de limpieza.

Cocinero.

Ayudante de cocina.

Mesero.

Recepcionista en hotel.

Mantenimiento de parques temáticos.

Ayudante de construcción.

Lavaplatos.

Empleado de lavandería.