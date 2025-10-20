Renovar la visa estadounidense puede ser un proceso más ágil si se cumple con ciertos criterios que permiten evitar la entrevista consular. Este procedimiento, conocido popularmente como “visa por Dropbox”, es una modalidad de exención de entrevista que permite a ciertos solicitantes renovar su visa sin tener que acudir personalmente a la embajada o consulado de Estados Unidos.

¿Qué es la visa por Dropbox?

La visa por Dropbox no es un tipo de visa en sí, sino un proceso simplificado de renovación. Los solicitantes elegibles pueden entregar su documentación en centros autorizados, como los Centros de Atención al Solicitante (CAS), sin necesidad de presentarse a una entrevista presencial. Este beneficio está diseñado para quienes ya han tenido una visa estadounidense y cuentan con un historial migratorio limpio.

Cambios recientes: ¿Qué pasó el 2 de septiembre de 2025?

A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementó nuevas reglas que modifican quién puede acceder a la renovación sin entrevista. Uno de los cambios más relevantes es que:

Menores de 14 años y adultos mayores de 79 años que soliciten renovar su visa de turista ya no están exentos de entrevista.

Esto significa que, incluso si obtuvieron su visa anterior siendo menores o mayores, deberán presentarse a una entrevista consular para renovarla.

¿Quiénes sí pueden renovar su visa sin entrevista?

A pesar de las nuevas restricciones, algunas categorías de solicitantes aún califican para la renovación por Dropbox:

1. Solicitantes de visas diplomáticas y oficiales

Incluye visas A, G, NATO y TECRO E-1, como:

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales)

G-1 a G-4

NATO-1 a NATO-6

2. Solicitantes de visa de turista (B1/B2) mayores de 18 años

Deben cumplir con los siguientes requisitos:

Están renovando una visa B-1, B-2 o B1/B2 de validez completa.

La renovación se realiza dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior.

Tenían al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

Presentan la solicitud en su país de nacionalidad o residencia.

No han recibido una negativa de visa (a menos que haya sido superada).

No tienen inelegibilidades aparentes o potenciales.

Aunque se cumplan todos los requisitos, los funcionarios consulares pueden solicitar una entrevista en cualquier momento y por cualquier motivo.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

El proceso consta de varios pasos:

Llenar el formulario DS-160

Disponible en ceac.state.gov, este formulario recopila información personal, laboral y de viaje. Al finalizar, se genera un código de barras.

Crear una cuenta en el sitio del Servicio de Visas de Estados Unidos

Aquí se realiza el pago y se agenda la cita en el CAS.

Agendar cita en el CAS

Una vez confirmado el pago, se agenda la cita para entregar los documentos.

Recibir notificación de elegibilidad

El sistema indicará si el solicitante califica para la renovación sin entrevista. En caso afirmativo, se proporcionarán instrucciones para enviar los documentos.

Recoger la visa o recibirla por paquetería

Según la opción seleccionada, la visa será entregada en el CAS o enviada al domicilio.

Si el sistema determina que no se es elegible para la exención, se deberá programar una entrevista presencial en el consulado correspondiente.

¿Por qué se implementaron estos cambios?

El Departamento de Estado explicó que estas modificaciones buscan reforzar los procesos de seguridad y verificación, asegurando que cada solicitante cumpla con los estándares actuales de elegibilidad.