A partir de este 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha implementado un cambio significativo en el proceso de renovación de visas americanas, especialmente en lo que respecta a la exención de entrevista consular.

Esta modificación afecta a decenas de miles de solicitantes en todo el mundo, incluyendo a quienes anteriormente podían renovar su visa sin necesidad de acudir personalmente a una entrevista.

¿Qué cambió desde este 2 de septiembre?

Ahora, los solicitantes de renovación de visa de turista menores de 14 años y adultos mayores de 79 años deben presentarse a una entrevista consular. Esto significa que si una de estas personas obtuvo su visa B1/B2 (turista) siendo menor de edad, ya no podrá renovarla automáticamente sin entrevista. Lo mismo aplica para adultos que anteriormente calificaban por edad.

¿Quiénes sí pueden renovar sin entrevista?

A pesar de los nuevos lineamientos, algunas categorías específicas de solicitantes aún podrán renovar su visa sin entrevista:

Solicitantes de visa A y G: Incluye categorías como A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6, y TECRO E-1.

Solicitantes de visa diplomática u oficial.

Solicitantes de visa de turista mayores de 18 años que:

Solicitantes que estén renovando una visa de turista B-1, B-2 o B1/B2 de validez completa. Deben hacerlo dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior y es requisito que hayan tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

Además, deben cumplir con los siguientes criterios:

Presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia.

No haber recibido una negativa de visa (a menos que haya sido superada).

No tener inelegibilidades aparentes o potenciales.

El Departamento de Estado aclara que los funcionarios consulares pueden requerir entrevistas presenciales en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso si el solicitante cumple con los requisitos para la exención.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

El proceso consta de varios pasos:

Llenar el formulario DS-160 en ceac.state.gov. Este formulario incluye 13 secciones con información personal, laboral y de viaje. Al finalizar, se genera un código de barras para seguimiento.

Crear una cuenta en el sitio del Servicio de Visas de EE.UU., donde se realiza el pago y se agenda la cita en el CAS.

Agendar cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante) tras confirmar el pago.

Recibir notificación sobre si se es elegible para renovar sin entrevista. En caso afirmativo, se indicará cómo enviar los documentos.

Recoger la visa o recibirla por paquetería, según la opción seleccionada.

Si el sistema determina que no se es elegible para la renovación sin entrevista, será necesario acudir a una entrevista presencial en el consulado correspondiente.

Este cambio busca fortalecer los procesos de seguridad y verificación, de acuerdo con el Departamento de Estado.