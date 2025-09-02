El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha dado un paso importante hacia la modernización de sus procesos: desde ahora, los solicitantes pueden pagar sus tarifas migratorias mediante débito electrónico (ACH) directamente desde una cuenta bancaria estadounidense. Esta nueva opción está disponible de inmediato y busca hacer más eficiente, segura y rápida la gestión de pagos.

¿Cómo funciona el nuevo método de pago?

Para utilizar esta modalidad, los solicitantes deben completar y firmar el Formulario G-1650, Autorización para Transacciones ACH, y presentarlo junto con su solicitud, petición o requerimiento migratorio. Este formulario permite que USCIS debite directamente el monto correspondiente desde una cuenta bancaria en Estados Unidos.

¿Por qué este cambio es importante?

La medida responde a la Orden Ejecutiva 14247, que impulsa la modernización de los pagos hacia y desde cuentas bancarias estadounidenses. El objetivo es claro: reducir el tiempo y esfuerzo que implica procesar cheques y giros postales, y minimizar los riesgos de fraude, pérdida de pagos y robo.

Matthew J. Tragesser, portavoz de USCIS, lo explicó así:

“Más del 90% de nuestros pagos provienen de cheques y giros postales, lo que causa retrasos en el procesamiento y aumenta el riesgo de fraude y pérdida de pagos. Estados Unidos merece algo mejor, y tenemos la intención de cumplirlo”.

Opciones de pago disponibles hasta octubre de 2025

Hasta el 28 de octubre de 2025, USCIS seguirá aceptando:

Cheques en papel.

Giros postales.

Pagos con tarjeta de crédito (Formulario G-1450).

Pagos con débito ACH (Formulario G-1650).

A partir del 29 de octubre de 2025, solo se aceptarán pagos electrónicos mediante:

Débito ACH con el Formulario G-1650.

Tarjeta de crédito con el Formulario G-1450.

Guía actualizada y recomendaciones

USCIS informó que actualizó su Manual de Políticas para incluir el Formulario G-1650 como método de pago válido. Es fundamental que los solicitantes verifiquen que sus cuentas bancarias tengan fondos suficientes, ya que cualquier transacción rechazada puede resultar en la denegación de la solicitud.

Si no cuentas con una cuenta bancaria en Estados Unidos, aún puedes usar el Formulario G-1450 y pagar con tarjetas de crédito, incluidas las prepagadas.