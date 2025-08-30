Alemania se consolida en 2025 como uno de los destinos favoritos para los mexicanos que desean cursar estudios superiores en el extranjero, especialmente en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Con más de 3,800 estudiantes mexicanos proyectados para este año, el país europeo se posiciona como una alternativa atractiva por sus políticas de integración laboral y educativa. “Alemania se está convirtiendo en la nueva Canadá”, afirmó Jimena Romero, directora regional de GISMA, Universidad de Ciencias Aplicadas de Alemania.

“Los estudiantes pueden trabajar medio tiempo durante sus estudios, tiempo completo en vacaciones, y hasta tres años después de graduarse, con posibilidad de residencia permanente y doble nacionalidad”, añadió.

En este contexto, GISMA y Estudiantes Embajadores organizan el GISMA Summit IA, un foro gratuito que se celebrará el 2 de septiembre en Ciudad de México (Comunal Insurgentes) y el 4 de septiembre en Monterrey (CINTERMEX, salones 301-302).

El evento reunirá a docentes especializados, empresarios, expertos en tecnología y representantes gubernamentales para discutir el presente y futuro de la inteligencia artificial en México.

“Es un foro académico, filantrópico y cívico, abierto a jóvenes, familias, docentes y orientadores vocacionales”, explicó Bernardo Riveros, director de Estrategia Internacional de GISMA.

Uno de los momentos más esperados del encuentro será la entrega de cuatro becas exclusivas para mujeres mexicanas interesadas en estudiar posgrados en áreas como Ciencia de Datos, Negocios Digitales e Inteligencia Artificial en el campus de Potsdam, Alemania.

“Solo una de cada diez egresados de carreras STEM en México es mujer”, señaló Gabriela Morales, Sr. Business Developer de GISMA. “Nuestro objetivo es incentivar su participación en estas disciplinas, que serán clave para el 90% de los empleos en 2050”.

Una de las becas será del 100% y las tres restantes del 50%.

Además, se ofrecerán becas del 35% para hombres con promedio de 9 que deseen cursar maestrías en áreas STEM y de negocios. Durante el evento, también habrá asesoría personalizada sobre la vida estudiantil en Alemania y las oportunidades que ofrece su sistema educativo.

CDMX – 2 de septiembre

Lugar: Comunal Insurgentes CDMX

3:30 PM: Inauguración

3:45 PM: Conferencia magistral sobre historia y futuro de la IA – Prof. Mohammad Mahdavi

4:30 PM: Panel sobre IA en sectores empresariales y educativos

5:30 PM: Taller práctico: IA aplicada al CRM y transformación digital

6:30 PM: Sesión de networking

Monterrey – 4 de septiembre

Lugar: CINTERMEX, salones 301–302

9:00 AM: Inauguración

9:15 AM: Conferencia magistral – Prof. Mohammad Mahdavi

10:00 AM: Panel sobre IA y empresas regiomontanas

11:00 AM: Anuncio de becas para mujeres – Alcalde Adrián de la Garza

11:15 AM: Panel sobre IA en el sector público

12:30 PM: GISMA Talks: IA y futuro profesional

1:00 PM: Taller de IA aplicada al CRM

2:00 PM: Cierre del evento