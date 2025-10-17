¿Quieres tramitar tu CURP Biométrica? En caso de que estés interesado en obtener la nueva CURP de identificación oficial, te compartimos el link oficial del gobierno federal para hacer tu cita. Checa las fechas y horarios disponibles y acude el día que más se ajuste a tus tiempos.

El trámite de la CURP biométrica inició de manera oficial el pasado 16 de octubre; en julio de este año, la presidente Claudia Sheinbaum comunicó que sería en octubre cuando se comenzaría con la expedición de este documento que incluirá fotografía del rostro, huellas dactilares y escaneo del iris.

También, en su momento, la mandataria precisó que la CURP con datos biométricos no es obligatoria, sin embargo, servirá para hacer varios trámites y sobre todo, se convertirá en una herramienta fundamental para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Algunos mexicanos quieren sacar su CURP biométrica, no obstante, aún desconocen el proceso, los requisitos, dónde tramitarla y cómo sacar cita; de acuerdo con las autoridades, hay un link disponible para que los interesados elijan el día en el que quieren obtener dicho documento.

Tutorial con LINK para sacar cita para CURP Biométrica 2025

Es muy fácil sacar tu cita para el trámite de la CURP biométrica, tan sólo tienes que:

-Dar clic en el siguiente enlace citas.renapo.gob.mx/citas/

-Desplázate en la página hacia abajo y selecciona una opción en “Servicio requerido”.

-Elije “Registro de datos biométricos para la CURP” y da clic en siguiente.

-Finalmente, selecciona la fecha y el horario disponibles.

En la misma página, las autoridades informan que este servicio se atenderá en el módulo ubicado en Calle de Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México.

Requisitos para obtener la CURP biométrica en octubre 2025

Para la nueva CURP necesitas los siguientes documentos: