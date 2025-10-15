¿Vas a sacar la CURP biométrica? Si es así, es importante que conozcas todos los detalles de este nuevo documento que se pedirá de manera oficial: el 16 de octubre sería el inicio de expedición en México, por lo que podrás acudir para obtener tu nueva CURP que incluirá más información que sólo tu nombre completo, fecha y lugar de nacimiento. ¡Checa esta guía explicada, con el paso a paso del proceso! Revisa los requisitos y dónde puedes tramitarla.

La CURP biométrica será el nuevo documento de identificación oficial y si bien, no sustituirá a la que actualmente se usa, sí incluirá datos personales con los que se buscará tener un registro completo de cada mexicano.

La nueva CURP con datos biométricos tendrá fotografía de rostro completo, escaneo de iris, huellas digitales y más información que permita la plena identificación de una persona; de acuerdo con las autoridades, su expedición es rápida, ya que el trámite tan sólo toma 20 minutos.

¿Cuándo entra en vigor la CURP biométrica?

El decreto oficial fue publicado el 16 de julio de 2025, entrando en vigor un día después. A los 90 días de la publicación, es decir, a partir del 16 de octubre de 2025, comenzaría la expedición.

Además, el pasado mes de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó la fecha de inicio del trámite de la CURP biométrica.

“Evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas, y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia (...) y en particular en el tema de desaparecidos (…) estamos orientando a que se haga, pero a nadie se le obliga a que lo haga, y a partir de octubre inicia este proceso, ya formal, dentro del marco de la nueva ley”, precisó.

¿Cómo sacar la CURP biométrica? (PASO A PASO)

Paso 1 . Junta los documentos.

Paso 2 . Acude a los módulos de expedición.

Paso 3 . Las autoridades realizarán la toma de huellas dactilares.

Paso 4 . También, llevarán a cabo el escaneo del iris.

Paso 5 . Se te tomará una fotografía del rostro completo.

Finalmente, se te hará llegar tu CURP biométrica de manera digital.

Requisitos para obtener la CURP biométrica en octubre 2025

Para sacar tu nueva CURP reúne los siguientes documentos:

Acta de nacimiento actualizada.

actualizada. Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO). Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente

¿Cuánto cuesta la CURP biométrica?

El trámite de la CURP biométrica no tiene costo, ya que se trata de un documento gratuito que cualquier ciudadano puede obtener en los lugares habilitados para su expedición.

¿Puedo sacar la CURP biométrica en línea?

No, el trámite de la CURP biométrica no está disponible en línea todavía. Actualmente, el proceso es presencial en los módulos habilitados.

¿Dónde tramitar mi CURP biométrica?

Puedes acudir a las oficinas del RENAPO de tu localidad y a las del Registro Civil para obtener la nueva CURP. En el caso de la Ciudad de México, solamente hay un módulo piloto que se encuentra en la calle Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600.