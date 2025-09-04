TE RECOMENDAMOS
La Embajada de Estados Unidos en México ha actualizado sus lineamientos para la renovación de visas, y aunque ahora se requerirá entrevista para más personas, aún existen excepciones importantes. Si estás planeando renovar tu visa americana, esto te interesa.
¿Puedes renovar tu visa sin entrevista?
La Embajada publicó en Instagram una guía rápida con 5 preguntas clave que te ayudarán a saber si calificas para renovar tu visa sin necesidad de entrevista presencial. Si respondes “Sí” a todas, podrías ser elegible:
- ¿Estás renovando una visa B-1/B-2 o BCC?
- ¿Tu visa anterior venció hace menos de 12 meses?
- ¿Tenías al menos 18 años cuando se emitió tu visa anterior?
- ¿Estás solicitando en tu país de residencia habitual?
- ¿Tu visa anterior no fue rechazada (o el rechazo fue superado)?
Si tu respuesta fue afirmativa en todos los casos, podrías calificar para una renovación sin entrevista. Importante: los oficiales consulares pueden requerir entrevista en cualquier momento, incluso si cumples con todos los requisitos.
¿Quiénes siguen calificando para renovar sin entrevista?
A pesar de los cambios que entraron en vigor el 2 de septiembre de 2025, algunas categorías de solicitantes aún pueden renovar sin entrevista:
1. Visas diplomáticas u oficiales
Las siguientes categorías están exentas:
A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes o empleados personales)
G-1, G-2, G-3, G-4
NATO-1 a NATO-6
TECRO E-1
2. Visas de turista (B1/B2)
Puedes evitar la entrevista si:
Estás renovando una visa B-1, B-2 o B1/B2 con validez de 10 años.
Tu visa venció hace menos de 12 meses.
Tenías al menos 18 años cuando se emitió.
Solicitas desde tu país de residencia o nacionalidad.
Nunca se te ha negado una visa (o el rechazo fue superado).
No tienes inelegibilidades aparentes.
Cambios importantes desde septiembre de 2025
A partir del 2 de septiembre:
Menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista.
Las visas aprobadas antes de esa fecha no se verán afectadas, aunque podrían requerir entrevista si así lo decide un oficial.
¿Cómo renovar la visa americana sin entrevista?
Si crees que calificas, sigue estos pasos:
Llena el formulario DS-160 en ceac.state.gov.
Crea una cuenta en ais.usvisa-info.com y realiza el pago.
Agenda una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).
El sistema te notificará si calificas para la exención.
Si eres elegible, recibirás instrucciones para enviar tus documentos.
Finalmente, se te informará cuándo recoger tu visa o si será enviada por paquetería.
Si estás por renovar tu visa, revisa cuidadosamente los nuevos criterios y prepárate para una posible entrevista.
