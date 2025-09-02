Costco sorprendió a todos sus socios con el nuevo beneficio exclusivo que lanzó: la famosa cadena anunció que algunos de sus socios podrán entrar a sus sucursales una hora antes que todos los demás, es decir, que estará abierto desde las 9 am para que compren lo que quieran. Eso sí, informó que a este beneficio sólo podrán acceder quienes tengan esta membresía; te contamos cuál es.

De cara al fin de año y a todas las fiestas y celebraciones que se aproximan, Costco anunció un beneficio exclusivo para sus socios: permitirá que las personas que cuenten con cierta membresía entren una hora antes a la tienda, esto con el fin de evitar aglomeraciones.

Las ventas de Costco aumentan en fin de año, por lo que es usual encontrar todas las sucursales abarrotadas y con largas filas para comprar de todo, en especial, sus famosos pasteles, que son muy populares, tanto que las personas se llevan más de dos piezas durante esa temporada.

Según lo dado a conocer por la famosa cadena tipo club, este beneficio exclusivo estará disponible en todas las tiendas del país, por lo que no importa a qué sucursal vayas, siempre y cuando presentes la membresía adecuada.

¿Qué membresía te permitirá entrar una hora antes a Costco?

Los socios que podrán entrar una hora antes a Costco todos los días son aquellos que cuenta con la membresía ejecutiva, así lo informó la cadena, que también indicó que dicho beneficio no está disponible para los socios desde 2017.

¿Costco abrirá una hora antes en México para socios con membresía ejecutiva?

Hasta ahora, el beneficio es válido únicamente en Estados Unidos, por lo que se prevé que en México los socios con membresía ejecutiva entren a la tienda como todos los demás, a las 10 am.

¿A partir de cuándo estará abierto Costco a las 9 am para socios ejecutivos?

Será a partir del lunes 1 de septiembre que los socios ejecutivos podrán empezar a comprar hasta una hora antes en Costco.

¿Cuánto cuesta la membresía de Costco 2025 en México?

La membresía de Costco en México tiene diferentes precios según el tipo, por ejemplo:

-Membresía Dorada: $600 pesos.

-Membresía Dorada Ejecutiva: $1,200 pesos.

-Membresía Negocio: $600 pesos mexicanos.

-Membresía Negocio Ejecutiva: $1,200 pesos.

¿Qué se necesita para sacar la tarjeta de Costco?

Entre los requisitos que debes presentar para obtener la tarjeta de Costco están:

Identificación oficial vigente con fotografía.

vigente con fotografía. Nombre completo del solicitante.

Teléfono de contacto.

Correo electrónico.