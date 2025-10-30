¿Estás planeando visitar Estados Unidos como turista este fin de año? Si es tu primera vez solicitando la visa americana B1/B2, es importante que conozcas los cambios recientes en el proceso. Esta guía actualizada te ayudará a entender paso a paso cómo tramitarla desde México.

¿Cuánto cuesta la visa americana en 2025?

La visa de turista B1/B2 tiene un costo de $185 dólares. Este pago no garantiza que se te otorgue la visa, ya que la decisión final la toma un oficial consular tras una entrevista. Si no es aprobada, el monto no es reembolsable.

Tarifa reducida de visa para menores

Los menores de 15 años pueden pagar $15 dólares si:

El padre o tutor es mexicano y solicita la visa al mismo tiempo.

El padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

En este caso, la visa será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

¿Cómo se tramita la visa por primera vez?

1. Completa el Formulario DS-160

Este formulario se llena en línea y recopila información personal, laboral, familiar y de seguridad. Al finalizar, recibirás un código de barras que usarás en los siguientes pasos.

2. Regístrate en el sitio del Servicio de Visas

Con el folio del DS-160, crea una cuenta en el sitio oficial del Servicio de Citas para Visas. Desde ahí podrás agendar tus citas y realizar el pago.

3. Realiza el pago

Desde el 14 de julio de 2025, puedes pagar:

En efectivo en Scotiabank o BanBajío.

Por transferencia SPEI desde cualquier banco a BanBajío.

Importante: Desde el 11 de julio de 2025, Banamex ya no acepta pagos para este trámite.

4. Agenda tus citas

Debes programar dos citas:

Centro de Atención al Solicitante (CAS): Para toma de fotografía y huellas. Lleva tu pasaporte y la confirmación del DS-160.

Embajada o Consulado de Estados Unidos: Para la entrevista consular. Lleva tu pasaporte, hoja de confirmación del DS-160, comprobante de pago y documentos que respalden tu solicitud (como comprobantes de empleo, ingresos, propiedades, etc.).

5. Acude al CAS

Este paso debe realizarse al menos 48 horas antes de tu entrevista consular. Llega puntual y sigue las instrucciones del personal.

6. Asiste a tu entrevista consular

Aquí se evaluará tu solicitud. Sé honesto y claro con tus respuestas. La decisión puede ser inmediata o tardar algunos días.

¿Cómo recibir tu visa?

Si tu visa es aprobada, puedes recibirla:

En tu domicilio: Costo de $400 pesos mexicanos .

. En una sucursal de DHL: Costo de $320 pesos mexicanos.

En el CAS: Sin costo adicional.

Para solicitar el envío, entra a tu perfil en el Servicio Oficial de Citas y selecciona “solicitud de entrega premium”. El pago se realiza en Scotiabank, BanBajío o por transferencia SPEI.

Ciudades con CAS disponibles

Puedes recoger tu visa sin costo en los CAS ubicados en:

Ciudad Juárez

Ciudad de México

Guadalajara

Hermosillo

Matamoros

Mérida

Monterrey

Nogales

Nuevo Laredo

Tijuana