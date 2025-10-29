Obtener la ciudadanía estadounidense es un sueño compartido por miles de mexicanos que buscan establecerse de forma definitiva en Estados Unidos. Este proceso, conocido como naturalización, requiere cumplir con varios requisitos, siendo el tiempo de residencia uno de los más importantes.

¿Cuántos años debes vivir en Estados Unidos para solicitar la ciudadanía?

La mayoría de los solicitantes deben haber sido residentes permanentes legales (poseedores de una “Green Card”) durante al menos cinco años antes de presentar su solicitud de naturalización. Este período debe ser continuo, aunque se permiten ciertas ausencias temporales justificadas. Además, durante esos cinco años, el solicitante debe haber estado físicamente presente en el país por al menos 30 meses.

Excepción para cónyuges de ciudadanos estadounidenses

Si estás casado con un ciudadano estadounidense, puedes solicitar la ciudadanía tras tres años de residencia permanente, siempre que hayas estado casado y viviendo con tu cónyuge durante ese tiempo. En este caso, debes haber estado físicamente presente en Estados Unidos. por al menos 18 meses.

Requisitos adicionales para la naturalización

Además del tiempo de residencia, USCIS exige cumplir con otros criterios fundamentales:

1. Tener al menos 18 años

Debes haber cumplido 18 años para presentar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.

2. Demostrar buen carácter moral

No debes haber cometido delitos graves durante tu estancia como residente permanente. El USCIS evalúa tu historial para determinar si cumples con este requisito.

3. Apego a la Constitución y Juramento de Lealtad

Debes estar dispuesto a vivir bajo las leyes de la Constitución y prestar el Juramento de Lealtad en una ceremonia oficial. No serás ciudadano hasta que completes este paso.

4. Aprobar el examen de inglés

El examen incluye tres partes: lectura, escritura y conversación. Debes demostrar comprensión básica del idioma. Por ejemplo:

Leer correctamente.

Escribir correctamente.

Mantener una conversación básica con el oficial de USCIS.

5. Aprobar el examen de civismo

Este examen evalúa tu conocimiento sobre la historia, gobierno y principios cívicos de Estados Unidos. Se te harán 20 preguntas seleccionadas al azar de una guía oficial de 128 preguntas. Debes responder correctamente al menos 12.

¿Y los menores de edad?

Los menores de 18 años pueden obtener la ciudadanía si tienen al menos un padre que sea ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización. En estos casos, se utiliza el Formulario N-600 para solicitar el Certificado de Ciudadanía.

¿Qué debes hacer ahora?

Verifica tu elegibilidad en uscis.gov.

Prepara y presenta el Formulario N-400 en línea o por correo.

o por correo. Estudia para los exámenes de inglés y civismo.

Asiste a tus citas de biometría y entrevista.

Toma el Juramento de Lealtad para finalizar el proceso.