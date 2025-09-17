El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles la implementación de un nuevo examen de ciudadanía, diseñado en el primer mandato del republicano (2017-2021), como parte de su objetivo de hacer más riguroso el proceso de naturalización.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) publicó un aviso en el Registro Federal para poner en práctica el nuevo examen enfocado en la educación cívica, según explicó en un comunicado la agencia.

En su primer mandato, Trump había instruido a la USCIS reforzar el proceso de naturalización por lo que la agencia presentó un nuevo examen en 2020 más extenso y difícil, que incluye 28 nuevas preguntas.

Pero la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) echó abajo la prueba propuesta por el Gobierno republicano y reinstauró el usado desde 2008.

Los solicitantes de la ciudadanía deben responder correctamente a 12 de 20 preguntas, esto es el mismo porcentaje que antes (60 %), cuando había que contestar 6 de 10 preguntas. El número de posibles preguntas pasó de 100 a 128.

"Estos cambios cruciales son los primeros de muchos", dijo en el comunicado el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

La versión de Trump hace un énfasis mayor en aspectos de la historia y el sistema político de Estados Unidos.

El portavoz subrayó que la Casa Blanca busca garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con "todos los requisitos" de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de Estados Unidos, puedan naturalizarse, lo que dará la seguridad de que los nuevos ciudadanos "se integrarán plenamente y contribuirán" al desarrollo del país.

USCIS ya ha anunciado varios cambios en el proceso de naturalización, incluyendo el restablecimiento de una rigurosa investigación de antecedentes para los solicitantes y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad para presentar los exámenes y las entrevistas.

Además, el Gobierno Trump ha instruido que los extranjeros que solicitan la ciudadanía deben demostrar que "han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral".

Los atributos positivos pueden incluir una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre otros.

Bajo la nueva política, los funcionarios también pueden ampliar la definición de factores descalificadores, si lo considera el funcionario, como infracciones de tránsito reiteradas

La agencia también está reanudando las entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes de la ciudadanía estadounidense, como parte del proceso de investigación.

USCIS indicó que en los próximos meses anunciará otras iniciativas para fortalecer la integridad del proceso de naturalización.