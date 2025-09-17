El cantante de música tejana Bobby Pulido anunció que incursionará en la política y se lanzará a una campaña para arrebatar al Partido Republicano el control de un distrito en el sur de Texas.

El cantante de 'Desvelado' aspira a enfrentarse a la congresista Mónica De La Cruz en las elecciones de medio mandato de 2026 para representar al distrito 15, que se extiende desde McAllen, en la frontera con México, hasta el centro de Texas.

El distrito era un bastión demócrata hasta 2022, cuando De La Cruz ganó las elecciones, vaticinando el cambio republicano que experimentaría la región del sur de Texas en las últimas elecciones presidenciales.

"No soy un político de carrera; soy nativo del sur de Texas cansado de ver cómo se deja de lado a nuestras comunidades", señaló Pulido en un comunicado anunciando su candidatura.

Antes de iniciar su carrera como artista, que lo llevó a ganar un Grammy latino en 2022 por su álbum 'Para que baile mi pueblo', Pulido estudió ciencias políticas, según señaló el comunicado.

Los demócratas, que buscan recuperar a su base de votantes en el sur de Texas, una región de mayoría latina, han estado buscando atraer a Pulido a la política desde inicios de año, de acuerdo con el portal Politico.